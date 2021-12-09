В Украине запустили экспериментальный проект "Электронная очередь пересечения границы"

Шмыгаль: Проект позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам – не простаивать по несколько дней Фото: kmu.gov.ua

"Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Проект позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней. Также будут созданы удобные зоны ожидания", – рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, введение электронной очереди улучшит имидж Украины и инвестиционный климат в стране.

Шмыгаль заявил, что Украина имеет значительный транспортный потенциал, а пункты пропуска на границе не должны становиться преградой.

Премьер отметил, что в Украине принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого будут обновлены 20 и построены 12 пунктов пропуска. За три года на программу планируют выделить около 10 млрд грн.