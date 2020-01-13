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В Украине зарегистрировано 349 партий – Комитет избирателей

В 2019 году Минюст Украины зарегистрировал три новые партии – Блок Владимира Сальдо, Партию черновчан и "Демократичну сокиру", отметили в Комитете избирателей Украины.

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В последних парламентских выборах участвовала 21 партия, отметили в КИУ
В последних парламентских выборах участвовала 21 партия, отметили в КИУ
Фото: ЕРА

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине зарегистрировано 349 политических партий. Об этом 10 января проинформировал в Facebook Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные Министерства юстиции.

"Зарегистрировано 349 политических партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе. При этом участие в выборах принимает лишь незначительное количество партий. Так, на последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинула всего 21 политическая сила", – сказано в сообщении.

По данным КИУ, в 2019 году появилось три новые партии. Блок Владимира Сальдо зарегистрировали 3 апреля, Партию черновчан – 9 апреля, а "Демократичну сокиру" – 21 мая.

"В последние годы существенно снизились темпы регистрации новых политических партий. Так, в 2019 году было зарегистрировано три новые партии, в 2018-м – одна, в 2017-м – три. Зато в 2016 году зарегистрировали сразу 42 новые партии, в 2015-м – 78, в 2014-м – 36", – отметили в общественной организации.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3373919769316422

Теги: Украина, выборы, Министерство юстиции, Комитет избирателей Украины, партия
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