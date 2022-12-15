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В Украине арестовали семь гостиниц сети Premier, помещения ТРЦ "Метрополис" и "Метрограда"

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Среди арестованных гостиниц Premier Palace Hotel в Киеве
Среди арестованных гостиниц – Premier Palace Hotel в Киеве
Фото: depositphotos.com

Печерский районный суд Киева наложил арест на ряд отелей в Киеве, Днепре, Одессе и Александрии Кировоградской области, которыми владеет группа VS Energy. Группу контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении журналистов программы "Схемы" ("Радіо Свобода").

В частности, бы арестованы отели:

  • Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве;
  • Premier Hotel Dnister во Львове;
  • Premier Hotel Odessa в Одессе;
  • Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.

Согласно решению суда за 12 декабря, это имущество запрещено отчуждать. Однако просьбу Офиса генпрокурора о запрете пользования этими отелями судья не удовлетворил.

Также арест наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.

В ходатайстве прокуратуры говорилось, что это имущество соответствует признакам "полученного в результате совершения преступления и/или является доходами от такого имущества". Целью ареста правоохранители называли обеспечение хранения вещественных доказательств.

Контекст:

В ноябре стало известно, что ГБР расследует деятельность "преступной организацией "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy. Группу представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков – депутат Госдумы РФ, Евгений Гинер – президент московского футбольного клуба ЦСКА, Михаил Воеводин – так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша Лужнецкий.

Правоохранители считают, что группа действовала в Украине с 2001 года. Бабаков, согласно материалам следствия, являясь политическим деятелем от "Единой России", пользовался влиянием на высшее политическое руководство Украины в период 2001–2014 годов, обеспечивал лоббирование интересов преступной группы для приобретения активов.

Во владении группы, по данным следователей, были ряд предприятий критической энергоинфраструктуры: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". Правоохарнители выяснили, что в период 2017–2022 годов эти облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества". В середине ноября контрольные пакеты акций облэнерго были арестованы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, Одесса, арест, Днепр, Лужники, Александрия, Радио Свобода, Схемы, ГБР
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