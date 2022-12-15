В Украине арестовали семь гостиниц сети Premier, помещения ТРЦ "Метрополис" и "Метрограда"

В частности, бы арестованы отели:

Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве;

Premier Hotel Dnister во Львове;

Premier Hotel Odessa в Одессе;

Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.

Согласно решению суда за 12 декабря, это имущество запрещено отчуждать. Однако просьбу Офиса генпрокурора о запрете пользования этими отелями судья не удовлетворил.

Также арест наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.

В ходатайстве прокуратуры говорилось, что это имущество соответствует признакам "полученного в результате совершения преступления и/или является доходами от такого имущества". Целью ареста правоохранители называли обеспечение хранения вещественных доказательств.