В Украине арестовали семь гостиниц сети Premier, помещения ТРЦ "Метрополис" и "Метрограда"

В частности, бы арестованы отели:
Согласно решению суда за 12 декабря, это имущество запрещено отчуждать. Однако просьбу Офиса генпрокурора о запрете пользования этими отелями судья не удовлетворил.
Также арест наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.
В ходатайстве прокуратуры говорилось, что это имущество соответствует признакам "полученного в результате совершения преступления и/или является доходами от такого имущества". Целью ареста правоохранители называли обеспечение хранения вещественных доказательств.
В ноябре стало известно, что ГБР расследует деятельность "преступной организацией "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy. Группу представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков – депутат Госдумы РФ, Евгений Гинер – президент московского футбольного клуба ЦСКА, Михаил Воеводин – так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша Лужнецкий.
Правоохранители считают, что группа действовала в Украине с 2001 года. Бабаков, согласно материалам следствия, являясь политическим деятелем от "Единой России", пользовался влиянием на высшее политическое руководство Украины в период 2001–2014 годов, обеспечивал лоббирование интересов преступной группы для приобретения активов.
Во владении группы, по данным следователей, были ряд предприятий критической энергоинфраструктуры: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". Правоохарнители выяснили, что в период 2017–2022 годов эти облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества". В середине ноября контрольные пакеты акций облэнерго были арестованы.