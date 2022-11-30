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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зампредседателю Госдумы РФ объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины – ГБР

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Бабакова проверяют на причастность к другим незаконным действиям, отметили в ГБР
Бабакова проверяют на причастность к другим незаконным действиям, отметили в ГБР
Фото: duma.gov.ru

Заместителя председателя Государственной думы России Александра Бабакова подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, проинформировало 30 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении [...] Бабакову, который проголосовал за ряд федеральных законов относительно включения Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ как новообразованных субъектов федеративной республики", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что "депутат и ранее поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины" и нарушением ее территориальной целостности.

"Результатом умышленных действий российского депутата являются многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине", – объяснили в ГБР.

В ведомстве отметили, что изучают также материалы о возможной причастности Бабакова "к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Украины после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Госдума, аннексия, неприкосновенность, расследование, Государственное бюро расследований, война России против Украины, подозрение, Александр Бабаков, ГБР, нарушение
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