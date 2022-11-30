Зампредседателю Госдумы РФ объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины – ГБР

Бабакова проверяют на причастность к другим незаконным действиям, отметили в ГБР Фото: duma.gov.ru

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении [...] Бабакову, который проголосовал за ряд федеральных законов относительно включения Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ как новообразованных субъектов федеративной республики", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что "депутат и ранее поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины" и нарушением ее территориальной целостности.

"Результатом умышленных действий российского депутата являются многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине", – объяснили в ГБР.

В ведомстве отметили, что изучают также материалы о возможной причастности Бабакова "к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины".

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