Зампредседателю Госдумы РФ объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины – ГБР

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении [...] Бабакову, который проголосовал за ряд федеральных законов относительно включения Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ как новообразованных субъектов федеративной республики", – говорится в сообщении.
В бюро отметили, что "депутат и ранее поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины" и нарушением ее территориальной целостности.
"Результатом умышленных действий российского депутата являются многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине", – объяснили в ГБР.
В ведомстве отметили, что изучают также материалы о возможной причастности Бабакова "к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Украины после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.