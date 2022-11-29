ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одессит, который в августе вывесил российский флаг над домом, получил 15 лет тюрьмы – ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ГБР и СБУ задержали коллаборанта в конце сентября
ГБР и СБУ задержали коллаборанта в конце сентября
Фото: Державне бюро розслідуван / Telegram

К 15 годам лишения свободы приговорил суд жителя Одессы, который сотрудничал с ФСБ России и пытался похитить человека. Об этом 29 ноября сообщило в Telegram Государственное бюро расследований Украины.

По данным следствия, мужчина с начала полномасштабного вторжения РФ начал вести подрывную деятельность в Одессе. 22 августа 2022 года он вывесил на одном из жилых домов флаг оккупантов с надписью "Одесса – русский город". Фото с флагом он потом передал российским пропагандистам для использования в качестве агитации.

Также мужчина собирал и передавал РФ информацию о Вооруженных силах Украины и военных объектах, данные украинских патриотов, вербовал бывших правоохранителей для подрывной деятельности против Украины, говорится в сообщении.

Кроме того, он с пособником планировал похитить местного предпринимателя-волонтера, чтобы с помощью пыток вымогать у него деньги. Для этого сообщники оборудовали в подвале "тюрьму".

"Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных", – сообщают подробности в ГБР.

В конце сентября ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали всех фигурантов этого дела. Вышеназванного жителя Одессы суд признал виновным в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Теги: СБУ, Одесса, ФСБ, похищение, госизмена, война России против Украины, ГБР, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda
МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda
  Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео
  Как приготовить рождественский штоллен с фруктовой начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (137184)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (117110)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (104725)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (96607)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (62967)
6
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (40706)
7
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (38564)
8
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (33185)
 
 
 
 