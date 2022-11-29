Одессит, который в августе вывесил российский флаг над домом, получил 15 лет тюрьмы – ГБР

По данным следствия, мужчина с начала полномасштабного вторжения РФ начал вести подрывную деятельность в Одессе. 22 августа 2022 года он вывесил на одном из жилых домов флаг оккупантов с надписью "Одесса – русский город". Фото с флагом он потом передал российским пропагандистам для использования в качестве агитации.

Также мужчина собирал и передавал РФ информацию о Вооруженных силах Украины и военных объектах, данные украинских патриотов, вербовал бывших правоохранителей для подрывной деятельности против Украины, говорится в сообщении.

Кроме того, он с пособником планировал похитить местного предпринимателя-волонтера, чтобы с помощью пыток вымогать у него деньги. Для этого сообщники оборудовали в подвале "тюрьму".

"Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных", – сообщают подробности в ГБР.

В конце сентября ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали всех фигурантов этого дела. Вышеназванного жителя Одессы суд признал виновным в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.