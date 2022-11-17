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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 бывших беркутовцев воюют на стороне РФ сейчас, среди них есть представители "черной роты" – ГБР

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По данным следствия, "черная рота" "Беркута" причастна к массовым убийствам евромайдановцев
По данным следствия, "черная рота" "Беркута" причастна к массовым убийствам евромайдановцев
Фото: ЕРА

На данный момент известно, что на стороне России против Украины воюют 20 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", в том числе – представители "черной роты" "Беркута", которой руководил Дмитрий Садовник.

Об этом 17 ноября в ходе дискуссии "Перспективы расследования дел Майдана в условиях полномасштабной войны" сообщил заместитель руководителя управления по делам Майдана Госбюро расследований Украины Артем Яблонский, пишет "Укринформ".

По словам Яблонского, ГБР после начала полномасштабного вторжения РФ начало проверку экс-сотрудников "Беркута", доказательств причастности которых к преступлениям во время Революции достоинства было недостаточно, но была информация, что их привлекали к охране порядка в этот период. 

"Мы начали их проверку на коллаборационную деятельность и установили, что из всех подразделений "Беркута" уже 20 человек воюют против Украины или служат в так называемых правоохранительных органах государства-агрессора. Сейчас за ними есть подозрения. Остальные лица проверяются оперативными подразделениями", – сказал он. 

В ближайшее время ГБР планирует передать в суд производство, связанное с беркутовцам, которыми командовал Садовник, сообщил руководитель первого отдела управления Государственного бюро расследований Виталий Музыка. 

"Он [Садовник] вместе с другими бойцами своей роты скрывается на территории Российской Федерации. Известно, что часть его подчиненных в настоящее время воюет против Украины", – добавил он.

Контекст:

С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

По данным следствия, "черна рота" "Беркута" причастна к массовым убийствам участников акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Садовника весной 2014-го задерживали по подозрению в расстреле 39 участников Евромайдана. Судья Печерского районного суда Светлана Волкова освободила Садовника из-под стражи в сентябре 2014 года, обосновав решение тем, что у него есть жена, трое детей и квартира в Киеве. Позже экс-беркутовец, который был отправлен под домашний арест, сбежал за границу и получил гражданство РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евромайдан, Беркут, Дмитрий Садовник, война России против Украины, ГБР
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