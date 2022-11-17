20 бывших беркутовцев воюют на стороне РФ сейчас, среди них есть представители "черной роты" – ГБР

Об этом 17 ноября в ходе дискуссии "Перспективы расследования дел Майдана в условиях полномасштабной войны" сообщил заместитель руководителя управления по делам Майдана Госбюро расследований Украины Артем Яблонский, пишет "Укринформ".

По словам Яблонского, ГБР после начала полномасштабного вторжения РФ начало проверку экс-сотрудников "Беркута", доказательств причастности которых к преступлениям во время Революции достоинства было недостаточно, но была информация, что их привлекали к охране порядка в этот период.

"Мы начали их проверку на коллаборационную деятельность и установили, что из всех подразделений "Беркута" уже 20 человек воюют против Украины или служат в так называемых правоохранительных органах государства-агрессора. Сейчас за ними есть подозрения. Остальные лица проверяются оперативными подразделениями", – сказал он.

В ближайшее время ГБР планирует передать в суд производство, связанное с беркутовцам, которыми командовал Садовник, сообщил руководитель первого отдела управления Государственного бюро расследований Виталий Музыка.

"Он [Садовник] вместе с другими бойцами своей роты скрывается на территории Российской Федерации. Известно, что часть его подчиненных в настоящее время воюет против Украины", – добавил он.