Луценко рассказал, почему он плохо спал сразу после отставки с должности генпрокурора

Он отметил, что "считал ошибкой" и "серпом по одному месту" передачу боевикам Донбасса в рамках обмена удерживаемыми лицами бывших беркутовцев.

"После пятилетнего процесса мы фактически были за полшага до судебного приговора. И могли получить наконец-то ответ на вопрос, кто были исполнители убийств на Майданах. Пусть не всех, но… А дальше было полшага к тому, кто отдал им приказы. Понимаете, без исполнителей найти организатора, а тем более заказчиков это очень сложная история. К тому моменту уже лежало полностью готовое дело по тем, кто был организаторами", – объяснил Луценко.

По словам экс-генпрокурора, дело "не пошло в суд только потому, что в тот момент не было заочного осуждения".

"Сейчас оно появилось. И мое дело без единой измененной строки пошло сейчас в суд. Мне уже сейчас нормально спится. Это была единственная проблема, почему я после отставки спал плохо. Потому что у меня не было в суде дела о расстрелах на Майдане. Теперь оно есть. Фактически я считаю, что мы все, что могли, сделали", – заявил Луценко.

Он был генпрокурором Украины с мая 2016 года по август 2019-го.