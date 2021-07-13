В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Национальная платформа примирения и единства", инициатором выступил Сивохо

13 июля в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Национальная платформа примирения и единства", его возглавила внефракционный народный депутат Виктория Гриб, заместителем стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш. О создании объединения сообщил первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщаете корреспондент "ГОРДОН".

Инициатором создания объединения выступил лидер "Национальной платформы примирения и единства" Сергей Сивохо.

"Национальная платформа примирения и единства" – в Раде. Окончание войны, воссоединение Украины, примирение и единство – вот сегодняшняя настоящая повестка дня, "адженда", как говорит Владимир Александрович. Мир – это самый главный запрос от граждан Украины! Регистрация нового межфракционного объединения – яркое тому подтверждение. Нам нужен сейчас мир. Всем нам. Предлагаю точку отсчета – Донбасс! Мы уже работаем, присоединяйтесь!" – сказал он, сообщает издание Politeka.

По информации журналистов, в объединение вошли депутаты Верховной Рады от фракций "Слуга народа", "Батьківщина", ОПЗЖ, групп "Довіра", "За майбутнє" и внефракционные нардепы, всего 33 политика. Среди них – глава комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, Александр Качура, Юлия Яцык, от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский, Сергей Магера и другие.

"Идею создания МФО мы вынашивали совместно с лидером общественной организации "Национальная платформа примирения и единства" Сергеем Сивохо, членом правления НППЕ Мариной Черенковой и главой Украинского института политики Русланом Бортником. Вместе мы исколесили практически полстраны в попытке прощупать почву для запуска широкого общенационального диалога о формате будущего Донбасса в составе Украины. Мы заручились поддержкой народных депутатов, которые понимают важность реинтеграции по принципу "возвращаем людей, а не территории". Планы и задачи у нас чрезмерно амбициозные, работа предстоит титаническая", – уверена глава объединения Виктория Гриб.