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В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Национальная платформа примирения и единства", инициатором выступил Сивохо

Сергей Сивохо: "Национальная платформа примирения и единства" в Раде
Сергей Сивохо: "Национальная платформа примирения и единства" – в Раде
Фото: Сергей Сивохо / Facebook

Лидер "Национальной платформы примирения и единства" Сергей Сивохо заявил, что окончание войны, воссоединение Украины, примирение и единство – это сегодняшняя настоящая повестка дня, пишет Politeka.

13 июля в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Национальная платформа примирения и единства", его возглавила внефракционный народный депутат Виктория Гриб, заместителем стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш. О создании объединения сообщил первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщаете корреспондент "ГОРДОН".

Инициатором создания объединения выступил лидер "Национальной платформы примирения и единства" Сергей Сивохо.

"Национальная платформа примирения и единства" – в Раде. Окончание войны, воссоединение Украины, примирение и единство – вот сегодняшняя настоящая повестка дня, "адженда", как говорит Владимир Александрович. Мир – это самый главный запрос от граждан Украины! Регистрация нового межфракционного объединения – яркое тому подтверждение. Нам нужен сейчас мир. Всем нам. Предлагаю точку отсчета – Донбасс! Мы уже работаем, присоединяйтесь!" – сказал он, сообщает издание Politeka.

По информации журналистов, в объединение вошли депутаты Верховной Рады от фракций "Слуга народа", "Батьківщина", ОПЗЖ, групп "Довіра", "За майбутнє" и внефракционные нардепы, всего 33 политика. Среди них – глава комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, Александр Качура, Юлия Яцык, от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский, Сергей Магера и другие. 

"Идею создания МФО мы вынашивали совместно с лидером общественной организации "Национальная платформа примирения и единства" Сергеем Сивохо, членом правления НППЕ Мариной Черенковой и главой Украинского института политики Русланом Бортником. Вместе мы исколесили практически полстраны в попытке прощупать почву для запуска широкого общенационального диалога о формате будущего Донбасса в составе Украины. Мы заручились поддержкой народных депутатов, которые понимают важность реинтеграции по принципу "возвращаем людей, а не территории". Планы и задачи у нас чрезмерно амбициозные, работа предстоит титаническая", – уверена глава объединения Виктория Гриб.

Контекст:

В июне Сивохо в Мариуполе представил проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины. Он рассказал, что в основу документа легла работа платформы в сотрудничестве с Украинским институтом политики над правками к законопроекту о переходном периоде. Сивохо сообщил, что в ближайшее время запланирован ряд таких мероприятий вдоль линии соприкосновения и на завершающем этапе – в Киеве. Полный текст стратегии будет опубликован на сайте платформы, и каждый желающий сможет принять участие в обсуждениях и внести свои предложения, рассказал он.

Теги: ВО Батьківщина, Донбасс, Вадим Новинский, народные депутаты, Алексей Кучеренко, Ирина Верещук, реинтеграция, война на Донбассе, Дмитрий Лубинец, Руслан Стефанчук, Сергей Сивохо, Сергей Магера, Александр Качура, Святослав Юраш, ОПЗЖ, За майбутнє
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