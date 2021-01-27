ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сивохо призвал Минреинтеграции не вносить в Раду законопроект "о переходном периоде"

Национальная платформа примирения и единства, которую возглавляет Сергей Сивохо, предложила Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий продлить срок обсуждения законопроекта "О государственной политике переходного периода", чтобы "собрать все замечания к нему и выработать конструктивные предложения".

Сивохо: Сказать, что этот проект сырой это ничего не сказать
Сивохо: Сказать, что этот проект сырой – это ничего не сказать
Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо считает, что законопроект "О государственной политике переходного периода", вынесенный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на общественное обсуждение, в нынешнем виде принимать нельзя. Об этом он заявил на заседании 27 января, сообщается на странице платформы в Facebook.

"Сказать, что этот проект сырой – это ничего не сказать. Поэтому мы сразу инициировали его национальное обсуждение. Хорошо, что [министерство] пошло нам навстречу и продлило дедлайн для предложений до 5 февраля. Но этого все равно мало. Нужно сместить его хотя бы на март. Нам пишут люди с неподконтрольных территорий, что на таких условиях они боятся возвращаться в Украину. Для этого мы и организовали первое мероприятие в рамках национального обсуждения – дискуссионную площадку с привлечением ведущих украинских и международных экспертов, чтобы обсудить процесс безболезненной реинтеграции Донбасса, чтобы потом жители Донецкой и Луганской областей не чувствовали себя чужими в своей стране", – сказал он.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник утверждает, что предложенный законопроект "либо разрабатывался для галочки, либо направлен на срыв переговорного процесса, либо чтобы зафиксировать отделение этих территорий от Украины".

Руководитель Strategic Group Sofia, политолог Андрей Ермолаев высказал мнение, что "законопроект отражает подготовку власти к плану Б, когда, возможно, Донбасс окажется в сложнейшем социальном, экономическом, политическом положении, но не в силу внутренних причин, а в силу причин, связанных с событиями у соседа".

Платформа по итогам заседания направила в Минреинтеграции обращение о переносе сроков обсуждения законопроекта, чтобы "собрать все замечания к нему и выработать конструктивные предложения".

https://www.facebook.com/nppe.ua/posts/224365719344101

Минреинтеграции опубликовало текст законопроекта "О государственной политике переходного периода" 11 января 2021 года. Срок принятия предложений и замечаний к документу должен был завершиться 29 января, однако позже ведомство продлило срок общественного обсуждения до 5 февраля.

После сбора предложений законопроект будет доработан и направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Теги: Украина, Андрей Ермолаев, Донбасс, российская агрессия, война на Донбассе, Руслан Бортник, Сергей Сивохо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина
Шнуров написал в полицию заявление на Пригожина
90-летний Краско опроверг рождение дочери
90-летний Краско опроверг рождение дочери
"Вика, ну как так?" Пользователи соцсети раскритиковали участницу "НеАнгелов" за селфи с Morgenshtern
"Вика, ну как так?" Пользователи соцсети раскритиковали участницу "НеАнгелов" за селфи с Morgenshtern
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото G
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS