Сивохо: Мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Уже сейчас их можно использовать

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо рассказал об инициативах, которые предложили участники конференции "Инструменты регионального и муниципального социально-экономического развития Донбасса".

Сивохо: В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Национальная платформа примирения и единства (НППЕ) подготовила предложения по реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом по итогам конференции "Инструменты регионального и муниципального социально-экономического развития Донбасса", которая состоялась 17 декабря в Мариуполе Донецкой области, заявил лидер платформы Сергей Сивохо, сообщила пресс-служба Национальной платформы примирения и единства.

"В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. Для этого нужна воля центральной власти и координация действий с органами местного самоуправления. Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях. Чтобы ускорить этот процесс, мы создали рабочую группу, которая будет заниматься воплощением в жизнь наших наработок", – сказал он.

В релизе, опубликованном на странице платформы в Facebook, говорится, что участники конференции – руководители городов и территориальных общин Донецкой и Луганской областей, народные депутаты и эксперты – говорили также о привлечении инвестиций и создании рабочих мест в регионе.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Они пришли к выводу, что ключевым фактором реинтеграции оккупированных территорий должно стать восстановление финансово-промышленного потенциала региона и его инфраструктуры, говорится в релизе.

Сивохо в комментарии каналу "Украина" сказал, что представители общин "обязательно должны советовать наверх то, что нужно делать, в первую очередь, и предлагать свои планы".

"Потому что инициатива сверху, если она не подкреплена снизу – не будет работать", – заявил он, запись эфира опубликовали на странице НППЕ.

Среди участников конференции был народный депутат от "Слуги народа" Муса Магомедов.

Он рассказал, что в Авдеевке (Донецкая область) много проблем, которые осложнены тем, что город находится на линии фронта.

"Но мы постоянно сотрудничаем со всеми активными организациями города, с военно-гражданской администрацией и общими усилиями достигаем изменений в этом городе и близлежащих населенных пунктах", – отметил нардеп.

Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства 12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве.