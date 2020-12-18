ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сивохо: Мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Уже сейчас их можно использовать

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо рассказал об инициативах, которые предложили участники конференции "Инструменты регионального и муниципального социально-экономического развития Донбасса".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сивохо: В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса
Сивохо: В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса
Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Национальная платформа примирения и единства (НППЕ) подготовила предложения по реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом по итогам конференции "Инструменты регионального и муниципального социально-экономического развития Донбасса", которая состоялась 17 декабря в Мариуполе Донецкой области, заявил лидер платформы Сергей Сивохо, сообщила пресс-служба Национальной платформы примирения и единства. 

"В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. Для этого нужна воля центральной власти и координация действий с органами местного самоуправления. Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях. Чтобы ускорить этот процесс, мы создали рабочую группу, которая будет заниматься воплощением в жизнь наших наработок", – сказал он. 

В релизе, опубликованном на странице платформы в Facebook, говорится, что участники конференции – руководители городов и территориальных общин Донецкой и Луганской областей, народные депутаты и эксперты – говорили также о привлечении инвестиций и создании рабочих мест в регионе.

Они пришли к выводу, что ключевым фактором реинтеграции оккупированных территорий должно стать восстановление финансово-промышленного потенциала региона и его инфраструктуры, говорится в релизе.

Сивохо в комментарии каналу "Украина" сказал, что представители общин "обязательно должны советовать наверх то, что нужно делать, в первую очередь, и предлагать свои планы".

"Потому что инициатива сверху, если она не подкреплена снизу – не будет работать", – заявил он, запись эфира опубликовали на странице НППЕ. 

Среди участников конференции был народный депутат от "Слуги народа" Муса Магомедов. 

Он рассказал, что в Авдеевке (Донецкая область) много проблем, которые осложнены тем, что город находится на линии фронта.

"Но мы постоянно сотрудничаем со всеми активными организациями города, с военно-гражданской администрацией и общими усилиями достигаем изменений в этом городе и близлежащих населенных пунктах", – отметил нардеп. 

https://www.facebook.com/nppe.ua/videos/448741439847468/

Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства 12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Мариуполь, Авдеевка, Муса Магомедов, реинтеграция, конференция, война на Донбассе, Сергей Сивохо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Уизерспун рассказала о модном заговоре с Лопес
Уизерспун рассказала о модном заговоре с Лопес
После борьбы с болезнью скончался актер из "Звездных войн" Буллок
После борьбы с болезнью скончался актер из "Звездных войн" Буллок
Ефросинина заразилась коронавирусом
Ефросинина заразилась коронавирусом
63-летний Лундгрен тайно женился на ровеснице дочери – СМИ
63-летний Лундгрен тайно женился на ровеснице дочери – СМИ
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
Вику из "НеАнгелов" атаковали бабочки
Вику из "НеАнгелов" атаковали бабочки
Успенская заговорила на украинском языке
Успенская заговорила на украинском языке
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
"Хочется уже ходить без боли". Повалий после перелома ноги передвигается с помощью трости
"Хочется уже ходить без боли". Повалий после перелома ноги передвигается с помощью трости
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS