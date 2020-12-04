В Высшем совете правосудия объяснили, почему решили рекомендовать "судью Майдана" Кицюка назначить в Печерский суд

Согласно сообщению Высшего совета правосудия, судью Виктора Кицюка рекомендовали назначить судьей Печерского райсуда, учитывая решение Верховного Суда, принятое по иску Кицюка.

Кицюка подозревали в вынесении заведомо неправосудных решений по делам Автомайдана, 27 ноября его оправдали Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel / Facebook

В 2017 году Высший совет правосудия отказал судье Виктору Кицюку во внесении президенту представления о назначении на должность судьи из-за уголовного производства, но на заседании 3 декабря решил изменить свое решение после того, как Кицюк обжаловал его в Верховном Суде.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВСП.

"Решением от 11 декабря 2019 года Верховный Суд удовлетворил иск Кицюка и отменил решение ВСП от сентября 2017 года", – отметили в совете.

Адвокат, член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко отметил в Facebook, что решение Верховного Суда ВСП не обжаловал "осознанно".

"Очевидно, в ВСП осознавали, что в Большой палате Верховного Суда отменят решение первой инстанции", – считает он.

Верховный Суд указал, что факт открытия уголовного производства не доказывает вины судьи, а факт признания судьи виновным в нарушении процессуального законодательства и непривлечение к дисциплинарной ответственности за истечения срока "не говорит о невозможности быть назначенным судьей", сказано в релизе.

Юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик написала в Facebook, что согласно украинскому законодательству, ВСП может инициировать назначение только того судьи, который успешно прошел квалификационное оценивание. Кицюк его не проходил, подчеркнула она.

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить Кицюка судьей Печерского районного суда Киева еще в 2014 году, до начала квалификационного оценивания судей; ВСП рассмотрел эту рекомендацию повторно, пояснили авторы релиза.

"Вопрос квалификационного оценивания в отношении судьи Виктора Кицюка будет рассмотрен ВСП после поступления соответствующего представления и завершения рассмотрения Верховным Судом иска Кицюка о прекращении квалификационного оценивания", – добавили в совете.

ВСП единогласно рекомендовал Кицюка назначить судьей Печерского райсуда пожизненно. Всего совет на заседании 3 декабря решил направить представления на назначение девяти судей.

В 2015 году Верховная Рада дала согласие на арест трех судей Печерского районного суда Киева, среди них был Кицюк.

Кицюка подозревали в том, что, умышленно нарушая требования закона, он выносил заведомо неправосудные решения по делам о лишении водительских прав активистов Автомайдана. 27 ноября Шевченковский районный суд Киева полностью оправдал его, писал Маселко.