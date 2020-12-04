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В Высшем совете правосудия объяснили, почему решили рекомендовать "судью Майдана" Кицюка назначить в Печерский суд

Согласно сообщению Высшего совета правосудия, судью Виктора Кицюка рекомендовали назначить судьей Печерского райсуда, учитывая решение Верховного Суда, принятое по иску Кицюка.

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Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel / Facebook

В 2017 году Высший совет правосудия отказал судье Виктору Кицюку во внесении президенту представления о назначении на должность судьи из-за уголовного производства, но на заседании 3 декабря решил изменить свое решение после того, как Кицюк обжаловал его в Верховном Суде.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВСП. 

"Решением от 11 декабря 2019 года Верховный Суд удовлетворил иск Кицюка и отменил решение ВСП от сентября 2017 года", – отметили в совете. 

Адвокат, член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко отметил в Facebook, что решение Верховного Суда ВСП не обжаловал "осознанно". 

"Очевидно, в ВСП осознавали, что в Большой палате Верховного Суда отменят решение первой инстанции", – считает он. 

Верховный Суд указал, что факт открытия уголовного производства не доказывает вины судьи, а факт признания судьи виновным в нарушении процессуального законодательства и непривлечение к дисциплинарной ответственности за истечения срока "не говорит о невозможности быть назначенным судьей", сказано в релизе. 

https://www.facebook.com/roman.maselko/posts/10215367982867287

Юрист Центра противодействия коррупции Галина Чижик написала в Facebook, что согласно украинскому законодательству, ВСП может инициировать назначение только того судьи, который успешно прошел квалификационное оценивание. Кицюк его не проходил, подчеркнула она.

https://www.facebook.com/halia.chyzhyk/posts/2366819990131548

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить Кицюка судьей Печерского районного суда Киева еще в 2014 году, до начала квалификационного оценивания судей; ВСП рассмотрел эту рекомендацию повторно, пояснили авторы релиза. 

"Вопрос квалификационного оценивания в отношении судьи Виктора Кицюка будет рассмотрен ВСП после поступления соответствующего представления и завершения рассмотрения Верховным Судом иска Кицюка о прекращении квалификационного оценивания", – добавили в совете. 

ВСП единогласно рекомендовал Кицюка назначить судьей Печерского райсуда пожизненно. Всего совет на заседании 3 декабря решил направить представления на назначение девяти судей. 

В 2015 году Верховная Рада дала согласие на арест трех судей Печерского районного суда Киева, среди них был Кицюк.

Кицюка подозревали в том, что, умышленно нарушая требования закона, он выносил заведомо неправосудные решения по делам о лишении водительских прав активистов Автомайдана. 27 ноября Шевченковский районный суд Киева полностью оправдал его, писал Маселко.

Теги: Печерский суд, Верховный Суд, Высшая квалификационная комиссия судей, Виктор Кицюк, судьи, Высший совет правосудия, Роман Маселко
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