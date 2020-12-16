В Запорожье с конфликтами и драками избрали председателя облсовета

15 декабря на заседании Запорожского облсовета, который принимал решение о назначении нового председателя, случилась потасовка. Часть депутатов полиция не пускала на заседание.

В Запорожском облсовете 15 декабря после драк и стычек все-таки избрали председателя. Им стал депутат от "Слуги народа" и глава запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин, говорится в решении облсовета.

Боговин написал в своем Facebook, что его поддержало 43 депутата, то есть большинство.

Этому голосованию предшествовал конфликт между депутатами. Изначально главу облсовета должны были избрать на заседании 11 декабря, но после 10 часов сессии депутаты так и не смогли этого сделать, отмечает "Радіо Свобода".

Тогда депутаты собрались на новое заседание 15 декабря, но к его началу в зале было зарегистрировано только 23 депутата из 84, сообщает "Радіо Свобода". Как оказалось, часть депутатов от "Слуги народа" не могли попасть на заседание, так как их заблокировали в кабинете председателя облсовета.

Журналисты обнаружили у приемной председателя ОГА около двух десятков неизвестных лиц, депутатов облсовета и Боговина. Последний заявил, что их не пропускает полиция. Неизвестные представились ветеранами войны на Донбассе и заявили, что не допустят формирования в городе "Запорожской народной республики". Местное издание 061.ua писало, что между неизвестными и полицией произошла потасовка. Только после этого облсовет смог продолжить заседание.