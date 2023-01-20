ВАКС приговорил экс-главу Госавиаслужбы к 3,5 года тюрьмы

Бывший государственный служащий категории "А" признан виновным в злоупотреблении своим служебным положением, говорится в сообщении. Он с корыстным мотивом в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" предпринял ряд действий, которые привели к получению этой авиакомпанией преимуществ для совершения полетов по маршруту Киев – Тегеран – Киев. Это, в свою очередь, привело к тяжелым последствиям для другой компании – ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии".

По приговору суда экс-чиновнику назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года. Также на него наложен штраф в размере 8,5 тыс. грн.