В суд передали дело о попытке подкупить мэра Днепра

Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ.
"НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа, разоблаченного на попытке подкупить за €22 млн городского голову Днепра", – говорится в сообщении. Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Имя подозреваемого в релизе не указано, но известно, что речь об экс-нардепе, бывшем директоре "Укрбуду" Максиме Микитасе.
Расследование в отношении Микитася НАБУ начало по заявлению Филатова. Экс-нардепу сообщили о подозрении 18 октября.
По данным следствия, Микитась предложил мэру Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. "Лояльность" городского головы экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет, соответственно, €22 млн.
20 октября прошлого года Высший антикоррупционный суд арестовал его по этому подозрению. Суд назначил альтернативу в виде 260 млн грн залога. 2 ноября апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога до 100 млн грн, пишет "Интерфакс-Украина".
По информации УНН, Микитась оставался под стражей, 15 декабря суд продлил ему срок действия меры пресечения до 12 февраля, размер залога остался прежним – 100 млн грн.
Микитась фигурирует и в другом уголовном производстве.
2 октября 2019 года детективы НАБУ объявили ему о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.
Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.