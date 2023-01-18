В суд передали дело о попытке подкупить мэра Днепра

Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа, разоблаченного на попытке подкупить за €22 млн городского голову Днепра", – говорится в сообщении. Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Имя подозреваемого в релизе не указано, но известно, что речь об экс-нардепе, бывшем директоре "Укрбуду" Максиме Микитасе.

Расследование в отношении Микитася НАБУ начало по заявлению Филатова. Экс-нардепу сообщили о подозрении 18 октября.

По данным следствия, Микитась предложил мэру Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. "Лояльность" городского головы экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет, соответственно, €22 млн.

20 октября прошлого года Высший антикоррупционный суд арестовал его по этому подозрению. Суд назначил альтернативу в виде 260 млн грн залога. 2 ноября апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога до 100 млн грн, пишет "Интерфакс-Украина".

По информации УНН, Микитась оставался под стражей, 15 декабря суд продлил ему срок действия меры пресечения до 12 февраля, размер залога остался прежним – 100 млн грн.