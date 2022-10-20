Суд арестовал Микитася по делу о попытке подкупа Филатова. Альтернатива – залог 260 млн грн

"Применить к подозреваемому Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 16 декабря. Определить подозреваемому залог в размере 260 млн грн", – сказал судья.

Агентство отмечает, что прокуратура просила залог в 200 млн грн.

Расследование в отношении Микитася Национальное антикоррупционное бюро Украины начало по заявлению Филатова.

Экс-нардепу сообщили о подозрении 18 октября.

Контекст:

Микитась фигурирует и в другом уголовном производстве.

2 октября 2019 года детективы НАБУ объявили ему о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.