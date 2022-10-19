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Микитасю сообщили о подозрении в попытке подкупить Филатова

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Микитась, по данным следствия, пытался подкупить Филатова за &euro;22 млрд
Микитась, по данным следствия, пытался подкупить Филатова за €22 млрд
Фото: Схеми: корупція в деталях - RFERL / Facebook

18 октября экс-нардепу и бывшему директору "Укрбуду" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в попытке подкупить городского голову Днепра Борис Филатова.

Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ. 

Имен в релизе не называли, но уточнили, что речь о действующем мэре Днепра (Филатов подтверждал, что это его хотели подкупить) и бывшем чиновнике "Укрбуду", который фигурирует в расследовании антикоррупционных органов о завладении недвижимостью Нацгвардии в Киеве. 

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом – топ-чиновник государственной компании "Укрбуд") предложил городскому голове Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития. Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине", – говорится в сообщении. 

Расследование НАБУ начало по заявлению Филатова. Сообщение о подозрении Микитасю вручили в день, когда его разоблачили на попытке подкупа

Контекст:

2 октября 2019 года детективы НАБУ объявили ему о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым "увели" "Укрбуд"Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: метро, Борис Филатов, взятка, НАБУ, Укрбуд, Максим Микитась, финансирование, подкуп, дезинформация
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