Микитасю сообщили о подозрении в попытке подкупить Филатова

Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ.

Имен в релизе не называли, но уточнили, что речь о действующем мэре Днепра (Филатов подтверждал, что это его хотели подкупить) и бывшем чиновнике "Укрбуду", который фигурирует в расследовании антикоррупционных органов о завладении недвижимостью Нацгвардии в Киеве.

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом – топ-чиновник государственной компании "Укрбуд") предложил городскому голове Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития. Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине", – говорится в сообщении.

Расследование НАБУ начало по заявлению Филатова. Сообщение о подозрении Микитасю вручили в день, когда его разоблачили на попытке подкупа.