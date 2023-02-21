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ВАКС требует принудительного привода депутата Шахова в суд

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В САП заявили, что Шахов без уважительных причин не является в суд
В САП заявили, что Шахов без уважительных причин не является в суд
Фото: Сергій Шахов / Facebook

Высший антикоррупционный суд постановил доставить на судебное заседание нардепа, подозреваемого в недекларировании имущества. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры 21 февраля в Telegram.

Решение коллегия судей ВАКС приняла во вторник после очередной неявки депутата в суд.

"Нардеп без уважительных причин не появляется на судебные заседания. Так, 22 ноября 2022 года ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. 17 января 2023 года суд принял аналогичное решение о наложении на нардепа двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10,7 тыс. грн. 21 февраля нардеп еще раз проигнорировал заседание. Учитывая неявку, суд поставил осуществить привод обвиняемого в суд", – говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 1 марта.

По данным следствия, нардепа подозревают в недекларировании имущества на почти 88 млн грн.

"В декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и офисе, которые были в его пользовании, а также о имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности", – сообщили в САП.

В пресс-релизе не указано имя нардепа, но, по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о сопредседателе партии "Наш край" Сергее Шахове.

Контекст:

В апреле 2021 года проект "Радіо Свобода" "Схемы" выпустил расследование, в котором говорилось, что коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний записаны на гражданскую жену Шахова.

Нардеп не указал в декларации за 2020 год супругу, хотя там есть информация, что он является отцом пятерых детей.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило в августе 2022 года о передаче в суд дела в отношении ШаховаО подозрении депутату сообщили в ноябре 2021 года. В деле фигурируют 13 квартир в центре Киева; восемь паркомест; офисное помещение; два дома в коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. м²; 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области; два автомобиля; нежилая недвижимость; доли в ряде субъектов хозяйствования; доходы от продажи недвижимости. Также следствие установило, что нардеп не задекларировал данные об офисном помещении в центре Киева, которым фактически пользуется.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАБУ, Сергей Шахов, САП, электронное декларирование, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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