ВАКС требует принудительного привода депутата Шахова в суд

В САП заявили, что Шахов без уважительных причин не является в суд Фото: Сергій Шахов / Facebook

Решение коллегия судей ВАКС приняла во вторник после очередной неявки депутата в суд.

"Нардеп без уважительных причин не появляется на судебные заседания. Так, 22 ноября 2022 года ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. 17 января 2023 года суд принял аналогичное решение о наложении на нардепа двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10,7 тыс. грн. 21 февраля нардеп еще раз проигнорировал заседание. Учитывая неявку, суд поставил осуществить привод обвиняемого в суд", – говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 1 марта.

По данным следствия, нардепа подозревают в недекларировании имущества на почти 88 млн грн.

"В декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и офисе, которые были в его пользовании, а также о имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности", – сообщили в САП.

В пресс-релизе не указано имя нардепа, но, по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о сопредседателе партии "Наш край" Сергее Шахове.