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В КИУ назвали топ-10 нардепов, которые в 2020 году чаще всего выступали в Верховной Раде

Чаще всех в прошлом году в украинском парламенте выступал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич – 360 раз, сообщили в Комитет избирателей Украины.

В течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады
В течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады
Фото: depositphotos.com

Комитет избирателей Украины в Facebook опубликовал список народных депутатов, которые чаще всего выступали в парламенте в течение 2020 года.

Как отметили в КИУ, учитывались выступления с места и парламентской трибуны.

В топ-10 попали:

1. Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 360 выступлений за год;
2. Николай Сольский ( "Слуга народа") – 289;
3. Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 219;
4. Александр Колтунович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 218;
5. Вадим Ивченко ("Батьківщина") – 179;
6. Сергей Соболев ("Батьківщина") – 175;
7. Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 173;
8. Нина Южанина ( "Европейская солидарность") – 166;
9. Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143;
10. Сергей Шахов ("Довіра") – 127.

Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 119 выступлений, Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") – 106, представители "Батьківщини" Сергей Власенко (103) и Иван Крулько (102), а также нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк – 101 выступление.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4923397781035272

По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Теги: Верховная Рада, Сергей Власенко, Нестор Шуфрич, Ирина Геращенко, Сергей Соболев, Михаил Папиев, Наталья Королевская, Алексей Гончаренко, Комитет избирателей Украины, Александр Коц, Иван Крулько, Вадим Ивченко, Нина Южанина, Тарас Батенко, Сергей Шахов, Николай Сольский, Ярослав Железняк, Александр Колтунович
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