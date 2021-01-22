В КИУ назвали топ-10 нардепов, которые в 2020 году чаще всего выступали в Верховной Раде

Чаще всех в прошлом году в украинском парламенте выступал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич – 360 раз, сообщили в Комитет избирателей Украины.

В течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Фото: depositphotos.com

Комитет избирателей Украины в Facebook опубликовал список народных депутатов, которые чаще всего выступали в парламенте в течение 2020 года.

Как отметили в КИУ, учитывались выступления с места и парламентской трибуны.

В топ-10 попали:

1. Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 360 выступлений за год;

2. Николай Сольский ( "Слуга народа") – 289;

3. Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 219;

4. Александр Колтунович ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 218;

5. Вадим Ивченко ("Батьківщина") – 179;

6. Сергей Соболев ("Батьківщина") – 175;

7. Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 173;

8. Нина Южанина ( "Европейская солидарность") – 166;

9. Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143;

10. Сергей Шахов ("Довіра") – 127.

Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 119 выступлений, Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") – 106, представители "Батьківщини" Сергей Власенко (103) и Иван Крулько (102), а также нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк – 101 выступление.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.