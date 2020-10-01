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Венедиктова арендует резиденцию в Пуще-Водице дешевле расчетных цен Госуправления делами – "Схемы"

Генпрокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в Пуще-Водице за 64 тыс. грн в месяц. Журналисты программы "Схемы" заявляют, что она должна платить за аренду этого дома 115 тыс. грн в месяц.

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Венедиктова заявила, что собирается переезжать
Венедиктова заявила, что собирается переезжать
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в "Пуще-Водице" под Киевом по цене почти вдвое ниже, чем официальная рассчетная стоимость аренды в этом комплексе. Об этом 1 октября сообщила программа "Схеми" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший").

В программе опубликовали договор аренды, который был подписан 9 августа. Срок его действия истекал 13 сентября. По данным журналистов программы, его продлили до 11 октября.

"Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 м², состоящий из жилого дома, в котором шесть комнат и других вспомогательных помещений, и имущества... За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 тысячи 990 гривен", – говорится в документе.

Журналисты выяснили, что стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в этом комплексе, утвержденная Госуправлением делами в 2015 году, составляла почти 170 гривен в месяц. При этом Венедиктова, судя по договору, арендует жилье за 95 грн за м² в месяц. Авторы расследования подчеркнули, что она проживает в доме, имеющем статус государственной резиденции.

По словам журналистов, арендная плата для генпрокурора должна была бы составлять 115 тыс. грн в месяц вместо 64 тыс грн.

"Схемы" сообщили, что Венедиктова переехала на госдачу, воспользовавшись положениями секретного постановления Кабмина от 19 июня, которое позволило пользоваться государственными дачами и резиденциями не только президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, как это было раньше, но и другим гражданам "в определенном субъектом управления порядке".

Также журналисты обратили внимание, что договор аренды был подписан с директором комплекса Евгением Егоровым, который фигурирует в качестве подозреваемого в уголовном производстве о незаконном присвоении бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым земельного участка в "Пуще Водице" и строительстве там жилого дома. При этом само производство против Кузьмина прокуратура закрыла, а 14 сентября Оболонский райсуд Киева вернул обвинительный акт против Егорова как "несоответствубщий". Офис генпрокурора подал апелляцию на это решение. 

Сегодня, 1 октября, Венедиктова подтвердила, что проживает в этой государственной резиденции. 

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом – временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать [...] исключительно из соображений безопасности. Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу – от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", – заявила она.

Генпрокурор отметила, что готова доплатить, если выяснится, что резиденцию она арендует по заниженной цене.

"Услышав, что представители гражданского общества и журналисты заинтересовались темой моего проживания в этом доме, я немедленно направила запросы в соответствующие органы власти с целью прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней. Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тени сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", – заявила Венедиктова.

По словам главы Офиса генпрокурора, она решила как можно быстрее переехать.

"Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд", – добавила она.

Что касается Егорова, Венедиктова заявила, что не имеет права комментировать решение суда, но подчеркнула, что Офис генпрокурора подал апелляцию.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/3681345808544994

Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта. До этого была и.о. главы Госбюро расследований и нардепом от "Слуги народа".

Теги: Государственное управление делами, резиденции, Схемы, Ирина Венедиктова
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