Венедиктова арендует резиденцию в Пуще-Водице дешевле расчетных цен Госуправления делами – "Схемы"

Генпрокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в Пуще-Водице за 64 тыс. грн в месяц. Журналисты программы "Схемы" заявляют, что она должна платить за аренду этого дома 115 тыс. грн в месяц.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в "Пуще-Водице" под Киевом по цене почти вдвое ниже, чем официальная рассчетная стоимость аренды в этом комплексе. Об этом 1 октября сообщила программа "Схеми" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший").

В программе опубликовали договор аренды, который был подписан 9 августа. Срок его действия истекал 13 сентября. По данным журналистов программы, его продлили до 11 октября.

"Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 м², состоящий из жилого дома, в котором шесть комнат и других вспомогательных помещений, и имущества... За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 тысячи 990 гривен", – говорится в документе.

Журналисты выяснили, что стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в этом комплексе, утвержденная Госуправлением делами в 2015 году, составляла почти 170 гривен в месяц. При этом Венедиктова, судя по договору, арендует жилье за 95 грн за м² в месяц. Авторы расследования подчеркнули, что она проживает в доме, имеющем статус государственной резиденции.

По словам журналистов, арендная плата для генпрокурора должна была бы составлять 115 тыс. грн в месяц вместо 64 тыс грн.

"Схемы" сообщили, что Венедиктова переехала на госдачу, воспользовавшись положениями секретного постановления Кабмина от 19 июня, которое позволило пользоваться государственными дачами и резиденциями не только президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, как это было раньше, но и другим гражданам "в определенном субъектом управления порядке".

Также журналисты обратили внимание, что договор аренды был подписан с директором комплекса Евгением Егоровым, который фигурирует в качестве подозреваемого в уголовном производстве о незаконном присвоении бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым земельного участка в "Пуще Водице" и строительстве там жилого дома. При этом само производство против Кузьмина прокуратура закрыла, а 14 сентября Оболонский райсуд Киева вернул обвинительный акт против Егорова как "несоответствубщий". Офис генпрокурора подал апелляцию на это решение.

Сегодня, 1 октября, Венедиктова подтвердила, что проживает в этой государственной резиденции.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом – временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать [...] исключительно из соображений безопасности. Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу – от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", – заявила она.

Генпрокурор отметила, что готова доплатить, если выяснится, что резиденцию она арендует по заниженной цене.

"Услышав, что представители гражданского общества и журналисты заинтересовались темой моего проживания в этом доме, я немедленно направила запросы в соответствующие органы власти с целью прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней. Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тени сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", – заявила Венедиктова.

По словам главы Офиса генпрокурора, она решила как можно быстрее переехать.

"Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд", – добавила она.

Что касается Егорова, Венедиктова заявила, что не имеет права комментировать решение суда, но подчеркнула, что Офис генпрокурора подал апелляцию.

Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта. До этого была и.о. главы Госбюро расследований и нардепом от "Слуги народа".