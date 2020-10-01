"Временно и из соображений безопасности". Венедиктова подтвердила, что переехала на госдачу

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что, переехав в государственную резиденцию Пуще-Водице, не нарушила "ни юридических, ни законов морали и чести". Тем не менее чиновница заявила, что в ближайшее время намерена покинуть госдачу.

Венедиктова: Многое произошло за последнее время: от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 1 октября подтвердила в Facebook, что живет в государственной резиденции в Пуще-Водице (Киев).

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом – временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать [...] исключительно из соображений безопасности. Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу – от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", – написала она, уточнив, что дом находится на балансе Госуправления делами.

Венедиктова сообщила, что раньше не арендовала жилье, которое принадлежит государству.

"Размер арендной платы я не устанавливала, а, получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривала", – отметила генпрокурор.

Она уверена, что не нарушала "ни юридических, ни законов морали и чести", переехав на госдачу.

"Несмотря на то, что я не вижу в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов, я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд", – добавила Венедиктова.

О переезде генпрокурора на госдачу сообщал 23 сентября в Facebook исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос.

Журналист Владимир Бойко в блоге на сайте Naspravdi.Today неделю назад обнародовал договор об аренде Венедиктовой дома в Пуще-Водице, датированный 9 августа. Согласно документу, размер аренды жилья составляет почти 64 тыс. грн в месяц. На содержание резиденции в госбюджете предусмотрено более 163 тыс. грн ежемесячно, утверждал автор.