Верещук: Мы не буферная зона, мы – государство Украина

"Что мы должны точно сделать, так это донести до наших партнеров, что мы не "буферная зона". Хватит нас таковой считать. Мы – государство Украина, и будем за это бороться. Если нас кто-то до сих пор воспринимает какой-то территорией для противостояний, то это не так. Я думаю, президент Зеленский это четко, артикулированно доносит нашим партнерам. И главное – это также должны понимать наши враги", – заявила народный депутат.

Контекст: Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.