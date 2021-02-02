ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верещук сообщила, что Тарана и Хомчака пригласили на заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности

Министра обороны Украины Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака ждут на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки 3 февраля, рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ирина Верещук: То, что мы сегодня видим, выходит за рамки общепринятого понимания того, как нужно решать конфликты внутри оборонного ведомства
Ирина Верещук: То, что мы сегодня видим, выходит за рамки общепринятого понимания того, как нужно решать конфликты внутри оборонного ведомства
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Министра обороны Украины Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака пригласили на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, которое состоится 3 февраля 2021 года. Об этом 2 февраля рассказала комментарии "24 каналу" народный депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук.

Она отметила, что парламентарии хотят послушать аргументы Тарана и Хомчака и понять, осознают ли они последствия своего публичного конфликта.

"То, что мы сегодня видим, выходит за рамки общепринятого понимания того, как нужно решать конфликты внутри оборонного ведомства", – сказала Верещук.

Политик подчеркнула, что в Офисе президента знают о конфликте между генералами, представители комитета в конце прошлого года обращались по этому поводу к главе государства. Если противостояние не удастся преодолеть и на этот раз, то члены профильного комитета будут снова обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, добавила нардеп.

29 января бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко со ссылкой на свои источники сообщил, что четыре генерала высшего командного состава – командующий командования медицинских сил Вооруженных сил Украины, командующий Воздушными силами, начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ – судятся с министром обороны Украины.

Гриценко уточнил, что не знает сути исков, и назвал эту ситуацию катастрофической.

"Важно другое: четверо генералов-фронтовиков вместе с министром обороны воюющей страны полощут в судах грязное белье. От этого радуются "волки" в судейских мантиях, а главное – радуется [президент РФ Владимир] Путин-агрессор", – заявил экс-министр.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, отношения между министром обороны Украины и главнокомандующим ВСУ испортились из-за военного бизнеса. Хомчак и Таран не разговаривают уже несколько месяцев, утверждает журналист. 

Теги: Верховная Рада, Ирина Верещук, комитет, Андрей Таран, Руслан Хомчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Роналду в постели снялся с младшими детьми и женой
Роналду в постели снялся с младшими детьми и женой
Фоззи заявил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники
Фоззи заявил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS