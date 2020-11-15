Верховная Рада соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19 среди депутатов – нардеп Кравчук

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе соберется во вторник, 17 ноября, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции среди депутатов. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" 14 ноября.
"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций и, очевидно, какой-то из этих вариантов будет выбран", – сказала она.
Нардеп уточнила, что во вторник пленарное заседание Рады "однозначно состоится".
"Нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. В понедельник модель работы будет совместно найдена", – пояснила Кравчук.
Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук говорил, что Рада на следующей неделе планирует рассмотреть более 100 законодательных актов, в том числе законопроект о народовластии через референдум.
По данным издания "Зеркало недели" на 11 ноября, за время пандемии коронавирусом заразились 75 народных депутатов, то есть практически каждый шестой. В секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек.
У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 11 ноября подтвердили диагноз COVID-19. Стефанчук тоже заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.
В состав парламента сейчас входит 423 нардепа.