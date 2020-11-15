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Верховная Рада соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19 среди депутатов – нардеп Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что необходимо запланировать повестку на вторник таким образом, чтобы рассмотреть "самые насущные вопросы, которых ждет вся страна".

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Рада на следующей неделе планирует рассмотреть более 100 законопроектов
Рада на следующей неделе планирует рассмотреть более 100 законопроектов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе соберется во вторник, 17 ноября, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции среди депутатов. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" 14 ноября. 

"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций и, очевидно, какой-то из этих вариантов будет выбран", – сказала она.

Нардеп уточнила, что во вторник пленарное заседание Рады "однозначно состоится".

"Нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. В понедельник модель работы будет совместно найдена", – пояснила Кравчук.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук говорил, что Рада на следующей неделе планирует рассмотреть более 100 законодательных актов, в том числе законопроект о народовластии через референдум.

По данным издания "Зеркало недели" на 11 ноября, за время пандемии коронавирусом заразились 75 народных депутатов, то есть практически каждый шестой. В секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек.

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 11 ноября подтвердили диагноз COVID-19. Стефанчук тоже заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.

В состав парламента сейчас входит 423 нардепа.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, самоизоляция
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