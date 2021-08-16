Вице-мэр Николаева вышел из СИЗО после уплаты 3,5 млн грн залога

По ее словам, залоговую сумму внесли за Коренева и еще троих фигурантов дела еще на прошлой неделе.
За вице-мэра уплатили 3,5 млн грн, за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брижатого – почти 1 млн грн, за депутата Одесского горсовета и директора частной фирмы Марину Лозовенко – 1,4 млн грн, за директора частного предприятия Геннадия Свиридова – 272 тыс. грн.
Из-под стражи уже вышли все.
Чемерис рассказала, что Коренева обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в уголовном производстве о завладении 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве подозрение предъявлено восьми фигурантам: вице-мэру, еще одному чиновнику горсовета и шести предпринимателям.
Вице-мэра Николаева задержали 10 августа в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе.
По данным следствия, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади, а вице-мэр, первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью директорами частных фирм обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков.
Коренев 10 августа в Facebook рассказал, что с 7 августа находится в двухнедельном отпуске и планировал с семьей и друзьями выехать за границу, о чем заранее уведомил соответствующие службы. "На границе ко мне обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей. [...] Со следствием я сотрудничаю", – написал он.
12 августа ВАКС избрал для Коренева меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога.