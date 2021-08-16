Вице-мэр Николаева вышел из СИЗО после уплаты 3,5 млн грн залога

По ее словам, залоговую сумму внесли за Коренева и еще троих фигурантов дела еще на прошлой неделе.

За вице-мэра уплатили 3,5 млн грн, за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брижатого – почти 1 млн грн, за депутата Одесского горсовета и директора частной фирмы Марину Лозовенко – 1,4 млн грн, за директора частного предприятия Геннадия Свиридова – 272 тыс. грн.

Из-под стражи уже вышли все.

Чемерис рассказала, что Коренева обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.