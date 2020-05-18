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Виталий Нестор: Киев должен спасти завод "Антонов"

Киев должен выразить готовность выкупить долю завода "Антонов", помочь с привлечением инвестиций и иметь влияние на развитие предприятия через представителей общины в наблюдательном совете, заявил глава столичной организации ВО "Батьківщина" Виталий Нестор.

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Виталий Нестор: Предприятие расположено в нашем городе и может приносить пользу горожанам
Виталий Нестор: Предприятие расположено в нашем городе и может приносить пользу горожанам
Фото: Віталій Нестор / Facebook

Община города Киева должна стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов". Об этом заявил на своей странице в Facebook глава столичной организации ВО "Батьківщина" Виталий Нестор.

Так политик отреагировал на опубликованное на сайте Defence Express 15 мая заявление работников "Антонова" об угрозе уничтожения предприятия руководством "Укроборонпрома".

В письме утверждается, что "с бешеной скоростью разрабатываются проекты трансформации концерна и предприятий-участников и вносятся законопроекты, против которых выступают предприятия-участники".

"Такие предложения не соответствуют действующему законодательству, ведь они направлены на потерю контроля со стороны как президента страны, так и КМУ над оборонно-промышленным комплексом, который является составной частью сектора безопасности и обороны страны, согласно закону Украины "О национальной безопасности Украины", – сказано в заявлении предприятия.

По мнению Виталия Нестора, следует безотлагательно пересмотреть принципы перехода ГП "Антонов" к корпоративному управлению. Если для этого нужен отдельный закон, то его надо разрабатывать совместно с коллективом предприятия и с участием представителей общины Киева.

"Но ключевые вопросы при переходе к корпоративному управлению – это бизнес-план с инвестиционными обязательствами и наличие стратегического инвестора, под которого осуществляются такие изменения. Я считаю, что Киев должен выразить свою готовность стать стратегическим партнером и инвестором для завода "Антонов", – говорится в заявлении Нестора.

Как отмечает лидер ВО "Батьківщина" в Киеве, город должен выразить готовность выкупить долю в предприятии, помочь с привлечением инвестиций и иметь влияние на развитие предприятия через представителей общины в наблюдательном совете.

Также Киев, по его мнению, должен стать гарантом того, что все составляющие градообразующего предприятия будут сохранены как целостный имущественный комплекс: авиакомпания, все права интеллектуальной собственности и бренды, аэродром в Гостомеле, производство и сфера культурно-бытового обеспечения предприятия.

"Предприятие расположено в нашем городе и может приносить пользу горожанам. Оно является одним из крупнейших налогоплательщиков. А при грамотном управлении и инвестициях в развитие "Антонова" Киев может войти в топ-3 авиационных центров мира, от чего выигрывает не только авиазавод, но и все сопутствующие отрасли и киевляне, которые в них задействованы. Сохранение и развитие завода "Антонов" – это часть стратегии развития Киева", – заявил Виталий Нестор.

https://www.facebook.com/Vitalii.Nestor/posts/1165912183754719

Теги: Киев, ВО Батьківщина, Антонов, Виталий Нестор
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