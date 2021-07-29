"Война и оккупация до одного места". Сюмар заявила, что "Квартал 95" рекламируют на российском "Первом канале"

"Реклама бизнеса президента Украины [Владимира Зеленского] (95 Квартала) на российском государственном "Первом канале". Прямо сейчас. И точно не "с целью информационного воздействия на россиян". Это в рамках зарабатывания денег. Как и сериалы в Россию. И до одного места война, оккупация и тысячи погибших. Бизнес должен процветать, потому что деньги – их все. Кто-то может себе представить рекламу любой украинской компании или бренда на канале [президента РФ Владимира] Путина, [пропагандистки Ольги] Скабеевой и [генерального директора "Первого канала" Константина] Эрнста? Нет? А Зеленскому и Кварталу – можно", – написала она.

Контекст: Студия "Квартал 95" – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал". Она выпускает такие шоу, как "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Лига смеха" и другие. Одним из главных комиков "Вечернего квартала" был Зеленский, который перестал сниматься в проектах студии после избрания президентом Украины.