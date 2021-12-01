Всем сторонникам жесткой президентской республики готов купить билет в Москву – Гройсман

Об этом 1 декабря во время Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"То, что называют демократией в правительстве и парламенте, на самом деле – это бардак. Парламент не является субъектом законодательной инициативы, формирующей систему законодательства и обеспечивающей развитие государства. Правительство также потеряло субъектность и формирует множество кризисов. Сегодня речь даже не о форме правления в Украине, а о сбалансированности каждой ветви власти", – сказал политик.
По его словам, Украине не нужны внутренние потрясения, испытания общества на прочность попытками авторитаризма.
"Когда я слышу, что некоторые авторы хотят жесткую президентскую страну, готов купить им билет в Москву, или в Беларусь. Вот вам будет жесткая страна. Надо идти по демократическому пути... В любых решениях нужны мудрость и государственный интерес", – заявил Гройсман.
Согласно Конституции Украины, наивысшие полномочия в стране имеет Верховная Рада.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в июне, что Украина является парламентско-президентской республикой только юридически.
"Де-юре – мы парламентско-президентская республика, де-факто мы – президентско-парламентская. Де-юре – у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать или нести за все ответственность, а де-факто – украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность", – считает глава государства.
25 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за "жесткую президентскую республику" в стране. При этом он высказался против изменений основного закона. "Каждый раз обращаться к Конституции, меняя ее – это очень опасная история. Мы это уже с вами проходили", – сказал он.