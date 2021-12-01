Всем сторонникам жесткой президентской республики готов купить билет в Москву – Гройсман

Гройсман: То, что называют демократией в правительстве и парламенте, на самом деле – это бардак Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Об этом 1 декабря во время Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"То, что называют демократией в правительстве и парламенте, на самом деле – это бардак. Парламент не является субъектом законодательной инициативы, формирующей систему законодательства и обеспечивающей развитие государства. Правительство также потеряло субъектность и формирует множество кризисов. Сегодня речь даже не о форме правления в Украине, а о сбалансированности каждой ветви власти", – сказал политик.

По его словам, Украине не нужны внутренние потрясения, испытания общества на прочность попытками авторитаризма.

"Когда я слышу, что некоторые авторы хотят жесткую президентскую страну, готов купить им билет в Москву, или в Беларусь. Вот вам будет жесткая страна. Надо идти по демократическому пути... В любых решениях нужны мудрость и государственный интерес", – заявил Гройсман.