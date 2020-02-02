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Вступил в силу закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства

Закон №378-IX "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (по поводу устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" опубликован в газете Верховной Рады "Голос України".

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Закон был принят 12 декабря 2019 года
Закон был принят 12 декабря 2019 года
Фото: president.gov.ua

2 февраля вступил в силу закон №378-IX "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (по поводу устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)".

Закон был обнародован в парламентской газете "Голос України" 1 февраля. Он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Законопроект вносит изменения в ст. 43¹, ст. 49² и ст. 265 Кодекса законов о труде Украины и предусматривает уменьшение штрафов.

Согласно документу, допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет наказываться штрафом в десятикратном размере от минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой – третьей групп, будет применяться предупреждение.

В случае повторного совершения нарушения в течение двух лет со дня его выявления вводится штраф в 30-кратном размере от минимальной заработной платы.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будет влечь штраф в двукратном размере минимальной заработной платы каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Кроме того, несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – в четырехкратном размере минимальной заработной платы.

Нарушение других требований законодательства о труде влечет за собой штраф в размере минимальной заработной платы за каждое такое нарушение.

Согласно закону, в случае уплаты юридическим или физическим лицом – предпринимателем, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде такое постановление считается выполненным.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении 3 октября 2019 года, во втором – 12 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский – 31 января 2020 года.

Теги: Верховная Рада, штраф, Голос України, законодательство, закон, работа, предприниматель
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