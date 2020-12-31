Вторая взрывчатка, которую подбросили родственникам Шабунина, оказалась похожей на первую – прокуратура

По факту обнаружения взрывоопасных предметов, подброшенных родственникам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, открыто уголовное производство, сообщает Киевская городская прокуратура.

Взрывчатка, которую подбросили родителям жены главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, оказалась похожей ту, которую злоумышленники оставили у дверей квартиры его матери. Об этом в Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

По факту обнаружения взрывоопасных предметов, подброшенных родственникам Шабунина, открыто уголовное производство.

"Правоохранители, прибывшие на место вызова, обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицирована по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Вечером 30 декабря в городе Ровно у дверей квартиры, где живет мать Шабунина, обнаружили две гранаты и пластиковую коробку, обмотанную скотчем. Полиция открыла производство. Правоохранители также сообщили, что в гранатах не было взрывчатки.

Сам Шабунин считает гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать "привет".