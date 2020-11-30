Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук – территориальный избирком

Во втором туре выборов мэра Черновцов кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук набрал 59,54% голосов избирателей, его кандидат от партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин – 37, 5%.

На выборах мэра Черновцов во втором туре побеждает предприниматель, кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. Об этом со ссылкой на официальные данные территориальной избирательной комиссии 30 ноября сообщило Общественное.

За Кличука, по информации ТИК, проголосовало 59,54% избирателей, а за его конкурента, кандидата от партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина – 37, 5%.

29 ноября в Черновцах проходил второй тур выборов мэра. Явка составила 22,65%. Полиция открыла два уголовных производства по заявлениям о нарушениях на выборах.

В первом туре Кличук набрал 27,23%, а Михайлишин – 21,31%.