Выход Украины из минского формата может повлечь за собой отмену антироссийских санкций – глава комитета Рады по внешней политике

Санкции, введенные Евросоюзом против РФ из-за войны на Донбассе, связаны с Минскими соглашениями, потому для Украины опасен выход из минского формата, заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по внешней политике и вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Мережко.

Мережко: В вопросе санкций нужно иметь конечную цель – это возвращение Крыма и освобождение Донбасса Фото: rbc.ua

Европа может снять с РФ санкции, введенные из-за агрессии против Украины. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по внешней политике и вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Мережко.

"Такой риск существует. Но здесь нужно выделить несколько вещей. Эти санкции делятся на категории. Во-первых, это санкции, связанные с аннексией Крыма. И во-вторых, санкции из-за войны России на Донбассе против Украины. Что касается санкций, которые были введены Европейским союзом в связи с войной на Донбассе, они связаны с Минскими соглашениями. Некоторые политические партии предлагают вообще отказаться от минского формата. На мой взгляд, они не до конца осознают некоторые последствия этого шага. В частности, если мы выйдем из минского формата, тогда у Европейского союза появится возможность вообще отменить санкции", – отметил Мережко.

По его мнению, в Европе есть силы, которые выступают за это. При этом есть и другие силы, более принципиальные.

"В то же время выход Великобритании из ЕС несколько ослабил наше влияние и позицию, ведь это очень активный наш союзник. По моему личному мнению, в ЕС нам может стать сложнее из-за того, что число наших сторонников сокращается", – сказал глава комитета.

Он считает, что санкции против РФ нужно наращивать.

"По моему мнению, в вопросе санкций нужно иметь конечную цель – это возвращение Крыма и освобождение Донбасса от российских войск, а также соответствующее расписание. То есть если Россия не делает соответствующие шаги, тогда мы и наши западные партнеры должны наращивать санкции. Как юрист, я верю в то, что без санкционного механизма нельзя заставить агрессора прекратить его неправомерные действия и вернуться в сферу международного права", – добавил Мережко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.