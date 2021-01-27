Высший совет правосудия просит МИД подтвердить, присылали ли послы G7 свои рекомендации

В Высшем совете правосудия заявили, что из СМИ узнали, что послы "Большой семерки" на своей странице в Twitter обнародовали дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине.

ВСП просит Министерство иностранных дел Украины проинформировать их о рекомендациях послов G7 Фото: Вища рада правосуддя / Facebook

Высший совет правосудия (ВСП) обратился в Министерство иностранных дел Украины и к Кабмину с письмом, в котором просит сообщить, присылали ли послы "Большой семерки" по официальным каналам перечень рекомендаций по судебной и антикоррупционной реформам. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте совета 26 января.

В случае, если такие рекомендации получили, ВСП просит информировать "соответствующие органы госвласти Украины, в том числе Высший совет правосудия".

В совете объяснили, что из СМИ узнали, что послы G7 на своей странице в Twitter обнародовали перечень приоритетных мероприятий, которые, по их мнению, восстановят доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

Эту дорожную карту группа обнародовала 25 января. Рекомендации, в частности, касаются работы ВСП, Конституционного Суда, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, Верховного Суда (рекомендуют объединить его с Верховным Судом Украины), проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отбора судей.

В релизе говорилось, что послы "с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делятся ими с широкой общественностью".

Рекомендации послы предоставили по запросу Украины после того, как в стране начался конституционный кризис, вызванный решением КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства.