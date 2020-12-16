Сытник о борьбе с коррупцией: Печерский суд – еще одна часть спрута

Печерский районный суд Киева является частью системы, противостоящей антикоррупционным органам. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 15 декабря.
Об этом он сказал, реагируя на вопрос журналиста о намерении генерального прокурора Ирины Венедиктовой передать в Государственное бюро расследований по решению Печерского суда материалы расследования НАБУ в отношении судей Окружного административного райсуда Киева (ОАСК).
"Печерский суд – еще одна часть спрута, о котором мы говорим. Невозможно решить вопрос в КСУ (Конституционный Суд Украины. – "ГОРДОН") или ОАСК, значит, идем куда? [В Печерский суд] А почему? Потому что там работает железное правило: или ты в системе, или уходи. А если вдруг случается исключение, то реакция системы мгновенна", – объяснил Сытник.
В качестве примера он привел историю с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины Верой Михайленко, которая дала разрешение на специальное расследование в отношении бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского "в деле о пятимиллионной взятке".
"Ее тут же вызвали на заседание ВСП (Высший совет правосудия. – "ГОРДОН") и наказали. А судей ОАСК, которые нам запрещают объявлять в розыск подозреваемых, никто никуда не вызывает и не наказывает. На этом фоне даже заикаться о том, что происходит в судах на местах, страшно", – подчеркнул глава НАБУ.
Печерский райсуд Киева должен был прекратить свою работу в процессе реформы системы судопроизводства, но он продолжает функционировать.