Сытник о борьбе с коррупцией: Печерский суд – еще одна часть спрута

В Печерском райсуде Киева есть "железное правило", что те, кто не работает "в системе", должны уйти, заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Печерский районный суд Киева является частью системы, противостоящей антикоррупционным органам. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 15 декабря.

Об этом он сказал, реагируя на вопрос журналиста о намерении генерального прокурора Ирины Венедиктовой передать в Государственное бюро расследований по решению Печерского суда материалы расследования НАБУ в отношении судей Окружного административного райсуда Киева (ОАСК).

"Печерский суд – еще одна часть спрута, о котором мы говорим. Невозможно решить вопрос в КСУ (Конституционный Суд Украины. – "ГОРДОН") или ОАСК, значит, идем куда? [В Печерский суд] А почему? Потому что там работает железное правило: или ты в системе, или уходи. А если вдруг случается исключение, то реакция системы мгновенна", – объяснил Сытник.

В качестве примера он привел историю с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины Верой Михайленко, которая дала разрешение на специальное расследование в отношении бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского "в деле о пятимиллионной взятке".

"Ее тут же вызвали на заседание ВСП (Высший совет правосудия. – "ГОРДОН") и наказали. А судей ОАСК, которые нам запрещают объявлять в розыск подозреваемых, никто никуда не вызывает и не наказывает. На этом фоне даже заикаться о том, что происходит в судах на местах, страшно", – подчеркнул глава НАБУ.

Печерский райсуд Киева должен был прекратить свою работу в процессе реформы системы судопроизводства, но он продолжает функционировать.