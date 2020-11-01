Печерский суд постановил экстрадировать американского добровольца "Правого сектора". В США его подозревают в убийстве

Адвокат подозреваемого в убийстве в США американца Крейга Ленга Александр Веремиенко сообщил, что решение Печерского райсуда Киева об экстрадиции его клиента будет обжаловано.

Печерский райсуд Киева принял решение об экстрадиции американского добровольца из "Правого сектора" Крейга Ленга, подозреваемого в двойном убийстве на родине. Об этом "Радіо Свобода" сообщил 30 октября адвокат американца Александр Веремиенко.

"По беззаконию выдают его в Америку без гарантий", – сказал он.

Адвокат заявил, что решение суда будет обжаловано.

По словам Веремиенко, Ленг не содержится под стражей. Решение о его экстрадиции пока не вступило в силу, у адвокатов есть пять дней.

Ленга задержали в Украине первый раз 21 августа 2019 года на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу. В августе того же года Винницкий апелляционный суд присудил Ленгу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

Второй раз американца задержали в сентябре в Виннице по поручению Офиса генерального прокурора.

По информации "Радіо Свобода", Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к "Правому сектору" на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его.

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным "Радіо Свобода", $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим президенту Николасу Мадуро.