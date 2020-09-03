В Украине задержали американского добровольца "Правого сектора". В США его подозревают в двойном убийстве

Американского добровольца из "Правого сектора" Крейга Ленга, которого в США подозревают в двойном убийстве, снова задержали. На этот раз – по поручению Офиса генерального прокурора Украины, сообщил его адвокат Дмитрий Моргун.

Американского добровольца из "Правого сектора" Крейга Ленга, подозреваемого в двойном убийстве на родине, задержали по поручению Офиса генерального прокурора Украины. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Моргун в Facebook 3 сентября.

По словам адвоката, Офис генпрокурора решил экстрадировать Ленга в США, где его ждет смертная казнь.

Позднее Моргун сообщил, что оперативники СБУ задержали Ленга в Виннице, где он проживает. Арест он считает незаконным.

"Решение о выдаче не может быть принято до окончания процедуры предоставления или отказа в предоставлении статуса беженца, за которым обратился Крейг. Он находится под домашним арестом до 19 сентября. Крейгу в США грозит смертная казнь. Украина не имеет права его выдавать", – пояснил адвокат.

Моргун написал, что подписавший поручение на арест Крейга "расписался в совершении преступления по статье 371 Уголовного кодекса Украины (незаконный арест или привод)".

"Даже если решение о выдаче и принято, оно не вступает в действие до истечения срока его обжалования (10 дней), по истечении которого уже происходит задержание", – добавил Моргун.

Ленга задержали первый раз 21 августа 2019 года на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу. В августе того же года Винницкий апелляционный суд присудил Ленгу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

По информации "Радіо Свобода", Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к "Правому сектору" на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его.

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным "Радіо Свобода", $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим президенту Николасу Мадуро.