ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине задержали американского добровольца "Правого сектора". В США его подозревают в двойном убийстве

Американского добровольца из "Правого сектора" Крейга Ленга, которого в США подозревают в двойном убийстве, снова задержали. На этот раз – по поручению Офиса генерального прокурора Украины, сообщил его адвокат Дмитрий Моргун.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ленгу грозит в США смертная казнь за убийство семейной пары
Ленгу грозит в США смертная казнь за убийство семейной пары
Фото: Oleg Veremiyenko / Facebook

Американского добровольца из "Правого сектора" Крейга Ленга, подозреваемого в двойном убийстве на родине, задержали по поручению Офиса генерального прокурора Украины. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Моргун в Facebook 3 сентября.

По словам адвоката, Офис генпрокурора решил экстрадировать Ленга в США, где его ждет смертная казнь.

https://www.facebook.com/dmitry.morgun.3/posts/10217395956883065

Позднее Моргун сообщил, что оперативники СБУ задержали Ленга в Виннице, где он проживает. Арест он считает незаконным.

"Решение о выдаче не может быть принято до окончания процедуры предоставления или отказа в предоставлении статуса беженца, за которым обратился Крейг. Он находится под домашним арестом до 19 сентября. Крейгу в США грозит смертная казнь. Украина не имеет права его выдавать", – пояснил адвокат.

https://www.facebook.com/dmitry.morgun.3/posts/10217396475136021

Моргун написал, что  подписавший поручение на арест Крейга "расписался в совершении преступления по статье 371 Уголовного кодекса Украины (незаконный арест или привод)".

"Даже если решение о выдаче и принято, оно не вступает в действие до истечения срока его обжалования (10 дней), по истечении которого уже происходит задержание", – добавил Моргун.

Ленга задержали первый раз 21 августа 2019 года на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу. В августе того же года Винницкий апелляционный суд присудил Ленгу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

По информации "Радіо Свобода", Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к "Правому сектору" на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его. 

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным "Радіо Свобода", $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим президенту Николасу Мадуро.

Теги: США, убийство, Правый сектор, Донбасс, арест, военные, смертная казнь, добровольцы, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
  "Ритм". Monatik выпустил мюзикл с участием Веры Брежневой, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona. Видео
  "Ритм". Monatik выпустил мюзикл с участием Веры Брежневой, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona. Видео
"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике
"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике
Звезда сериала "Пацаны" Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик"
Звезда сериала "Пацаны" Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик"
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS