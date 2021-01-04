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Судам в Украине не хватает финансирования – Высший совет правосудия

В 2020 году украинским судам не хватало денег на зарплату сотрудникам и отправку почты, заявил глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко.

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Глава ВСП отмечает, что уровень финансирования судебной системы на следующий год не улучшился
Глава ВСП отмечает, что уровень финансирования судебной системы на следующий год не улучшился
Фото: Вища рада правосуддя / Facebook

В бюджете 2020 года суды и органы правосудия были профинансированы лишь на 50,2% от нужной суммы, заявил глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что изменения в госбюджет, принятые парламентом в апреле 2020 года, увеличили расходы на судебную систему почти на 1 млрд грн. Однако, по словам Овсиенко, это не решило проблему дефицита финансов.

"Мы получили многочисленные обращения местных и апелляционных судов разных регионов Украины о недостатке средств – как на оплату труда работников аппаратов судов, так и на другие расходы для осуществления правосудия: отправку почтовых отправлений, приобретение бумаги, содержание помещений, оргтехники, информационных систем и т.п.", – заявил он.

Овсиенко отметил, что более 10 судов были вынуждены временно прекратить отправку почты.

Глава ВСП уточнил, что Высший совет правосудия приложил максимальные усилия для исправления ситуации в следующем году. Но, по его словам, "уровень финансирования судебной системы в госбюджете на следующий год остался таким же, как и в прошлом году".

О критической ситуации в обеспечении отправки судами корреспонденции в конце сентября заявлял Хозяйственный суд Волынской области.

"Фактически суды уже использовали все свои ресурсы, предусмотренные законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" для приобретения конвертов, марок, дисков, видео- и звукозаписи, бумаги, расходных материалов для оргтехники, для оплаты соответствующих услуг, обеспечивающих отправку почтовой корреспонденции (маркировочные машины, видео-конференц-связь во время судебного заседания, интернет, телефонию)", – говорилось в релизе.

Глава аппарата Пятого апелляционного суда Светлана Плотницкая в эфире канала Odesa Live заявляла, что из-за недофинансирования почтовых услуг порядка 10 судов в Украине фактически остановили свою работу. По ее оценке, в целом в 2020 году судебная система была профинансирована только на 30%.

Пресс-центр Государственной судебной администрации информировал о критической ситуации с отправкой корреспонденции и что дефицит финансирования этих потребностей судов в начале года составлял 831,6 млн грн. ГСА еще в июне обращалась к правительству с просьбой внести изменения в госбюджет и увеличить финансирование этих потребностей судов на 631,6 млн грн, еще 200 млн ГСА выделила за счет перераспределения средств.

Теги: госбюджет, суды, Высший совет правосудия, Андрей Овсиенко
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