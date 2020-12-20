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Зеленский: Больное место в Украине – это суды

Некоторые судьи Конституционного Суда Украины хотят разрушить антикоррупционную структуру в стране, но у них ничего не получится, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал "глобальную судебную реформу"
Зеленский анонсировал "глобальную судебную реформу"
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, которое было записано 16 декабря, назвал украинские суды "больным местом". Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

Речь о судах зашла, когда глава государства перечислял достижения в стране за время его президентства.

"Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры – он работает больше года. Моя инаугурация как президента была в мае, а 5 сентября мы запустили Высший антикоррупционный суд. Я считаю, что это важно, потому что больное место в Украине – это суды, и сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем", – сказал Зеленский.

По его словам, "следующий большой шаг – это глобальная судебная реформа".

"Мы начнем воплощать [ее] со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ. Понемногу движемся", – объяснил президент.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управленияИм предусматривалось сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Зеленский подписал закон 4 ноября.

Венецианская комиссия в декабре опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

11 марта 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными изменения в законы, которые касаются судебной реформы.

22 июня Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно.

В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку.

Теги: ВАСУ, реформы, судебная реформа, суды, Владимир Зеленский, Высший антикоррупционный суд Украины, суд
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