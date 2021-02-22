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Яценюк: Путинская Россия – агрессивное враждебное государство. Это реальная угроза

В России нет реальной демократии, подчеркнул премьер-министр Украины в 2014–2016 годах и глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк.

Яценюк: Лучший способ сделать свободный мир сильнее сделать сильными Украину, Грузию и другие страны
Яценюк: Лучший способ сделать свободный мир сильнее – сделать сильными Украину, Грузию и другие страны
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Россия при правлении президента Владимира Путина – агрессивное государство, представляющее угрозу, и чтобы противостоять ей, Запад должен поддерживать такие страны, как Украина. Об этом заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах и глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии "Что делать с Россией?", которая прошла на площадке форума. Трансляция мероприятия велась 22 февраля на канале фонда Open Ukraine в YouTube.

"Путинская Россия – агрессивное враждебное государство. Могу представить вам факты, обосновывающие политические обвинения против путинского режима. Они вторглись в Украину. Они незаконно аннексировали Крым. Вторглись в Грузию. Совершили ряд политических убийств – например, [Бориса] Немцова, [Анны] Политковской. Путин стоит и в ряду попыток убийства – господина [Алексея] Навального, [господина Сергея] Скрипаля. Он, как предполагают, убил господина [Александра] Литвиненко. Они сбили [малайзийский самолет рейса] МН17. Существует огромная сеть российских боевиков, которую они называют частной армией, хотя она полностью контролируется российскими властями и убивает людей по всему миру. И это далеко не полный перечень. Путинская Россия – это, по моему убеждению, реальная угроза", – сказал политик.

По мнению Яценюка, в России есть только "некоторые атрибуты демократии", которые только кажутся таковыми.

"Но там нет реальной демократии. Не говоря уже о свободных и честных выборах, которые являются основой демократии. В России выборы с предварительно определенными результатами. Поэтому верю ли я, что Россия может быть либеральной? Я хотел бы, чтобы Россия была нормальным демократическим государством. Хотел бы, чтобы Россия была соседом, с которым можно сотрудничать. Но кажется, что все это лишь желаемое, а не действительное. Возможно, наступит время – и Россия изменится", – сказал Яценюк.

Он добавил, что многое зависит от свободного мира. 

"В первую очередь нам надо адекватно отвечать на вызовы реальной России. Политика "замыливания" не работает. Это не тот язык, который понимает Путин. Мы все знаем, кто он. Он воспринимает язык примирения как слабость", – сказал он.

Яценюк считает, что со стороны Запада, Европы и США должны быть "мощные и решительные действия".

"Например, санкции против всего окружения Путина. Посмотрите: миллиарды их долларов размещены в Европе и США. Это надо остановить. Это коррупционные деньги клептократической кремлевской власти. Мировое сообщество должно наказать Путина и его властную машину за преступления, которые они совершили против государств и их граждан, за преступления, подрывающие мировой порядок", – заявил он.

Также Яценюк сказал, что Запад должен поддерживать такие государства, как Украина. 

"Лучший способ сделать свободный мир сильнее – сделать сильными Украину, Грузию и другие страны. Не только предоставить им перспективу членства в ЕС и НАТО, но и сделать Украину членом НАТО и ЕС. Это будет лучшим ответом клептократической диктаторской власти президента Путина. И это поможет самой России", – заявил политик.

В дискуссии также приняли участие американский дипломат, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах и глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, директор Киевского форума по безопасности Данил Лубкивский (модератор).

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Арсений Яценюк, Украина, НАТО, Грузия, Европа, Евросоюз
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