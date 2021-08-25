Ющенко назвал украинцев "квазинацией"

Ющенко считает, что в Украине нужно много вопросов ставить на повестку дня Фото: ЕРА

"Вынужден искренне и без глубоких комментариев сказать: мы еще "квазинация". Многого, что характерно для здоровой, сильной, консолидированной нации, у нас нет. Поэтому много вопросов, которые на повестку дня следует ставить, – это как раз вопросы, относящиеся к формированию глубокого национального осознания", – сказал Ющенко.

По его словам, "от этого только сила набирается".

"Слабые национальные процессы – я считаю, главная беда наша сегодня", – заявил экс-президент Украины.