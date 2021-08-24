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Ющенко: Стратегия выживания или внешнего заимствования не может быть надежным рецептом для Украины в длительной перспективе

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Ющенко: Какова наша главная экономическая идея или лозунг?
Ющенко: Какова наша главная экономическая идея или лозунг?
Фото: ЕРА

Украина в длительной перспективе не может рассчитывать на внешнее кредитование, если планирует вернуть оккупированные территории на Донбассе и Крым. Такое мнение в колонке для LB.ua выразил третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Стратегия выживания или внешнего заимствования не может быть надежным рецептом для Украины в длительной перспективе… Без честной профессиональной дискуссии всех заинтересованных сторон адекватные, рабочие ответы для роста экономики не будут найдены", – считает Ющенко.

По его словам, экономическая дискуссия в Украине ведется с позиций популизма, унижения оппонентов и некомпетентности.

"Во времена, когда нужна генерация идей, мы не имеем концепт, кто является новым экономическим человеком в нашей стране? Кто будет формировать средний класс? Банкир, малый или средний бизнес, манипулятивно обвиняемый в работе на теневые схемы; айтишник, трудовой мигрант, фермер в селе или рантье в большом городе? Кто вообще производит национальный валовой продукт и каким он будет в ближайшие десятилетия? Какова наша главная экономическая идея или лозунг? Когда-то за них правили приватизация, внешние инвестиции и предпринимательство, создание новых рабочих мест, и это сопровождалось отраслевыми политиками, ответственными государственными институтами и созданием законодательства", – отметил Ющенко.

Контекст:

Украина прибегает к внешним заимствованиям, в частности, сотрудничая с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

23 августа Украина получила помощь МВФ в размере $2,7 млрд. Фонд на безвозвратной основе выделил средства ряду стран для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Теги: Виктор Ющенко, Крым, Украина, МВФ, экономика, бизнес, Донбасс, реформы, законодательство
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