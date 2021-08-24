Ющенко: Стратегия выживания или внешнего заимствования не может быть надежным рецептом для Украины в длительной перспективе

"Стратегия выживания или внешнего заимствования не может быть надежным рецептом для Украины в длительной перспективе… Без честной профессиональной дискуссии всех заинтересованных сторон адекватные, рабочие ответы для роста экономики не будут найдены", – считает Ющенко.

По его словам, экономическая дискуссия в Украине ведется с позиций популизма, унижения оппонентов и некомпетентности.

"Во времена, когда нужна генерация идей, мы не имеем концепт, кто является новым экономическим человеком в нашей стране? Кто будет формировать средний класс? Банкир, малый или средний бизнес, манипулятивно обвиняемый в работе на теневые схемы; айтишник, трудовой мигрант, фермер в селе или рантье в большом городе? Кто вообще производит национальный валовой продукт и каким он будет в ближайшие десятилетия? Какова наша главная экономическая идея или лозунг? Когда-то за них правили приватизация, внешние инвестиции и предпринимательство, создание новых рабочих мест, и это сопровождалось отраслевыми политиками, ответственными государственными институтами и созданием законодательства", – отметил Ющенко.