За год в реестр коррупционеров внесли более 5 тыс. человек – НАПК

В Украине за 2020 год в реестр коррупционеров внесли 5131 человека. Об этом 21 января сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.
"В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проработали 13 142 судебных решения, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в реестр коррупционеров внесены сведения о 5131 человеке", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, 993 человека из реестра привлечены к уголовной ответственности, 4001 – к административной ответственности, на еще 116 наложены дисциплинарные взыскания.
"Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека); декларирование недостоверной информации (116 человек), злоупотребление влиянием (89 человек)", – отметили в НАПК.
К административной ответственности, в частности, привлекали за несвоевременную подачу декларации (3742 человека), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек).
Наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.
Дисциплинарные взыскания чаще всего были наложены из-за:
В течение 2020 года из реестра коррупционеров изъят 21 человек:
1 января 2021 года в Украине стартовала ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.