За год в реестр коррупционеров внесли более 5 тыс. человек – НАПК

В 2020 году работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проработали 13 142 судебных решения, направленных Государственной судебной администрацией Украины, заявили в ведомстве.

В НАПК заявили, что в 2020 году за коррупцию привлекли к уголовной ответственности 993 человек Фото: depositphotos.com

В Украине за 2020 год в реестр коррупционеров внесли 5131 человека. Об этом 21 января сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

"В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проработали 13 142 судебных решения, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в реестр коррупционеров внесены сведения о 5131 человеке", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 993 человека из реестра привлечены к уголовной ответственности, 4001 – к административной ответственности, на еще 116 наложены дисциплинарные взыскания.

"Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека); декларирование недостоверной информации (116 человек), злоупотребление влиянием (89 человек)", – отметили в НАПК.

К административной ответственности, в частности, привлекали за несвоевременную подачу декларации (3742 человека), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек).

Наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.

Дисциплинарные взыскания чаще всего были наложены из-за:

нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (на 31 человека);

нарушения ограничений относительно использования служебных полномочий и получению неправомерной выгоды или подарка (на 24 человек);

несвоевременную подачу декларации (на 17 человек).

В течение 2020 года из реестра коррупционеров изъят 21 человек:

15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесении оправдательного приговора, отмене постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение;

шесть лиц на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.

НАПК занимается контролем и проверкой деклараций чиновников, оно анализирует, все ли субъекты декларирования подали декларации и соответствует ли стоимость их имущества и расходы доходам.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и карантина кампания подачи электронных деклараций продолжалась дольше, чем обычно, – с 1 января по 31 мая включительно. За это время, как

в НАПК, украинцы подали 909 тыс. деклараций (в 2019 году было 823 тыс.).

1 января 2021 года в Украине стартовала ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.