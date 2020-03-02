За сутки 15 человек не пропустили через границу с РФ из-за отсутствия загранпаспорта – Госпогранслужба Украины

1 марта вступили в силу новые правила пересечения украинско-российской границы. Гражданам, которые пытались въехать в РФ по внутреннему паспорту, было отказано в этом, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

За сутки, прошедшие после изменения правил пересечения границы Украины и России, по загранпаспортам в РФ выехало почти 7 тысяч граждан, несколько человек получили отказ из-за отсутствия необходимого документа. Об этом 2 марта сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Почти 7000 граждан Украины поехали в Россию за минувшие сутки и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы. Пока мы не видим какого-то большого недовольства людей из-за изменения порядка поездок. Насколько мне известно, один человек, который не смог попасть в Россию, потому что у него был внутренний паспорт, сказал: "Ну значит такая судьба, сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду", – рассказал Демченко.

По его словам, нововведение существенно ускорило оформление граждан на государственной границе. Данные внутреннего паспорта пограничникам приходилось в ручном режиме вводить в базу, а загранпаспорта считываются ридерами сразу.

По данным Госпогранслужбы, в 2019 году границу Украины и РФ пересекли 3,9 млн человек, на 0,2 млн меньше, чем в 2018-м.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1056 от 18 декабря 2019 года, украинцы с 1 марта могут ездить в Россию только по загранпаспортам.

В Госпогранслужбе отмечали, что нововведение, в частности, позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

Новые правила пересечения границы касаются также жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, уточнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.