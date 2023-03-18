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Забродского планируют назначить заместителем Залужного – нардеп Гончаренко

Забродский решил досрочно сложить депутатские полномочия
Забродский решил досрочно сложить депутатские полномочия
Фото: eurosolidarity.org

Генерал-лейтенант, нардеп от "Европейсской солидарности", первый замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский, который решил сложить депутатские полномочия, будет заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом в Telegram 18 марта сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Михаил Забродский досрочно прекращает полномочия народного депутата от "Европейской солидарности". Генерал-лейтенант возвращается на военную службу – его планируют назначить заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного", – заявил политик.

Контекст:

Забродский – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, Герой Украины. Был командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2015–2019), первым заместителем руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководителем антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017).

В 2019 году был избран народным депутатом девятого созыва от партии "Европейская солидарность" (№4 в списке, беспартийный). Член одноименной фракции.

17 марта стало известно, что Забродский намерен сложить мандат. В "Европейской солидарности" заявляли о назначении его "на высокий пост в руководстве ВСУ". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, мандат, война России против Украины, Михаил Забродский, Валерий Залужный, Европейская солидарность
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