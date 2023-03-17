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Нардеп Забродский решил сложить депутатский мандат. Уйдет "на высокий пост в руководстве ВСУ", заявила "Европейская солидарность"

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Забродский решил сосредоточиться на работе в Генштабе ВСУ, заявили в "Европейской солидарности"
Забродский решил сосредоточиться на работе в Генштабе ВСУ, заявили в "Европейской солидарности"
Фото: eurosolidarity.org

В Верховной Раде 17 марта зарегистрирован проект постановления №9114 о досрочном прекращении полномочий народного депутата от партии "Европейская солидарность", первого замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаила Забродского.

Инициатор проекта постановления – глава парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко. Он предлагает досрочно прекратить депутатские полномочия Забродского в связи с его личным заявлением.

Личное заявление Забродского о сложении депутатских полномочий добавлено в карточку проекта.

Нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в своем Telegram сообщил, что решение Забродского связано с его помощью Генштабу ВСУ.

"Генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу, лично [главнокомандующему ВСУ] Валерию Залужному. Поэтому, видимо, выбрал возможность сконцентрироваться на этом участке", – написал парламентарий.

Эту информацию подтвердила пресс-служба "Европейской солидарности", заявив, что партия "приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ". 

"Де-факто генерал Забродский, Герой Украины еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся в армию с первых же дней полномасштабного вторжения. Теперь настал момент, когда он должен полностью сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеху решающего контрнаступления на русню", – говорится в сообщении. 

Контекст:

Забродский – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, Герой Украины. Был командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2015–2019), первым заместителем руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководителем антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017).

В 2019 году был избран народным депутатом девятого созыва от партии "Европейская солидарность" (№4 в списке, беспартийный). Член одноименной фракции.

Теги: Верховная Рада, Генштаб ВСУ, народные депутаты, парламент, мандат, Ярослав Юрчишин, Михаил Забродский, Европейская солидарность, нардеп
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