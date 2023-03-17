Нардеп Забродский решил сложить депутатский мандат. Уйдет "на высокий пост в руководстве ВСУ", заявила "Европейская солидарность"

Забродский решил сосредоточиться на работе в Генштабе ВСУ, заявили в "Европейской солидарности" Фото: eurosolidarity.org

Инициатор проекта постановления – глава парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко. Он предлагает досрочно прекратить депутатские полномочия Забродского в связи с его личным заявлением.

Личное заявление Забродского о сложении депутатских полномочий добавлено в карточку проекта.

Нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в своем Telegram сообщил, что решение Забродского связано с его помощью Генштабу ВСУ.

"Генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу, лично [главнокомандующему ВСУ] Валерию Залужному. Поэтому, видимо, выбрал возможность сконцентрироваться на этом участке", – написал парламентарий.

Эту информацию подтвердила пресс-служба "Европейской солидарности", заявив, что партия "приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ".

"Де-факто генерал Забродский, Герой Украины еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся в армию с первых же дней полномасштабного вторжения. Теперь настал момент, когда он должен полностью сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеху решающего контрнаступления на русню", – говорится в сообщении.