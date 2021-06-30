Законопроект об авторских правах №4537 должен сделать сборы прозрачными – СМИ

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" №4537 должен сделать сборы прозрачными, пишет агентство.

Сейчас при ввозе техники импортер должен заплатить так называемый авторский сбор. Например, при ввозе ноутбука платят 0,2% таможенной стоимости товара, мобильного телефона или планшета – 0,15%, за флешку – 0,75%.



Как сообщает "РБК-Украина", деньги от каждой покупки перечисляются не в бюджет, а в организации коллективного управления (ОКУ). Одна из таких организаций – "Украинский музыкальный альянс" (УМА) – получает большую часть взносов от реализации техники в Украине. За последние три года на счет УМА было отправлено 28 млн грн, а распределено между авторами около 19 млн грн, сказано в публикации.

