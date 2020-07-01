ПОЛИТИКА Short News

Законопроект об игорном бизнесе Рада примет в четверг – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия прогнозирует, что законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине будет принят Верховной Радой 2 июля.

"Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", – цитирует Арахамию "Интерфакс-Украина". Комментируя большое количество поправок к законопроекту во втором чтении, нардеп отметил, что поправки – это "способ политически поторговаться". В то же время, заявил Арахамия, "Слуга народа" решила "ни с кем не идти на переговоры".

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