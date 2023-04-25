Замдиректора НАБУ назначена экс-глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины

Приказ о назначении Лысенко заместителем подписал директор НАБУ Кривонос, указали в антикоррупционном бюро Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Об этом 25 апреля сообщается в Facebook НАБУ.

"У Национального бюро новый заместитель директора, – сказано в сообщении. – Усиливать позиции института в коммуникации с обществом, укреплять взаимодействие с общественными организациями и международными партнерами отныне будет Полина Лысенко. Соответствующий приказ о назначении заместителя подписал директор НАБУ Семен Кривонос".

Лысенко работала в команде НАБУ в 2015–2019 годах, после чего возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора (2019–2020), отметили в бюро.

Кроме того, новоназначенная замдиректора НАБУ возглавляла департамент информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзалізниця" (2020–2021), а в 2021–2023 годах руководила Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины.