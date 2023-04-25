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Замдиректора НАБУ назначена экс-глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины

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Приказ о назначении Лысенко заместителем подписал директор НАБУ Кривонос, указали в антикоррупционном бюро
Приказ о назначении Лысенко заместителем подписал директор НАБУ Кривонос, указали в антикоррупционном бюро
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Полина Лысенко, которую указом от 20 апреля уволил с должности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины президент Владимир Зеленский, назначена заместителем директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом 25 апреля сообщается в Facebook НАБУ.

"У Национального бюро новый заместитель директора, – сказано в сообщении. – Усиливать позиции института в коммуникации с обществом, укреплять взаимодействие с общественными организациями и международными партнерами отныне будет Полина Лысенко. Соответствующий приказ о назначении заместителя подписал директор НАБУ Семен Кривонос".

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid02uxnN8RpRe7ove5uWuaJR6aVmM9xhbZKXVb4ZT9VJTnt6psJiaHUhrepKRMiuGfTrl

Лысенко работала в команде НАБУ в 2015–2019 годах, после чего возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора (2019–2020), отметили в бюро.

Кроме того, новоназначенная замдиректора НАБУ возглавляла департамент информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзалізниця" (2020–2021), а в 2021–2023 годах руководила Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Теги: Украина, СНБО, Укрзалізниця, НАБУ, работа, назначение, дезинформация, Полина Лысенко, Семен Кривонос
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