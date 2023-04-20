Зеленский уволил главу Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины

Зеленский (на фото) подписал указ об увольнении Лысенко с должности главы ЦПД Фото: president.gov.ua

Соответствующий указ №233/2023 от 20 апреля опубликован на сайте президента.

"Уволить Лысенко Полину Александровну с должности руководителя Центра противодействия дезинформации согласно поданному заявлению", – сказано в тексте документа.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины был создан в марте 2021 года.

2 апреля Зеленский назначил Лысенко главой центра и сообщил, что ЦПД начал работать.

6 апреля главу новосозданного Центра противодействия дезинформации – юриста Лысенко – представил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он выражал уверенность, что центр станет "эффективным оружием, которое будет защищать безопасность Украины".