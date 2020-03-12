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Заседания украинского правительства опять могут открыть для журналистов

Практику закрытых заседаний правительства ввел в сентябре 2019 года предыдущий премьер Алексей Гончарук. Пресс-секретарь нового украинского премьера Дениса Шмыгаля Виктория Пода сказала, что Кабмин планирует сделать заседания частично открытыми.

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На заседания правительства Шмыгаля планируют пускать СМИ
На заседания правительства Шмыгаля планируют пускать СМИ
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания правительства для журналистов. Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, которая 11 марта присутствовала на заседании правительства. 

"В ответ на обращение депутатов от ЕС о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания КМУ для журналистов", – написала она. 

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/1791877830946694

Пресс-секретарь Шмыгаля Виктория Пода подтвердила "Стране", что этот вопрос прорабатывается.

"Мы работаем над этим. Будут открытые и закрытые части", – сказала она.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве рассказал, что сейчас в Кабмине думают, какую именно часть заседания сделать открытой для журналистов. По его словам, наиболее приемлемый вариант – проводить заседания, как во время премьерства Владимира Гройсмана, когда сначала была открытая часть, а затем шло рассмотрение вопросов за закрытой дверью. 

Практику закрытых заседаний ввел в сентябре 2019 года предыдущий премьер Алексей Гончарук. Он объяснил свое решение тем, что работа правительства не должна превращаться в шоу. После каждого заседания о его итогах рассказывал Гончарук или кто-то из министров. 

До этого заседания правительства частично были открытыми для прессы, они транслировались на канале Кабмина в YouTube.

Теги: Кабинет Министров, Виктория Сюмар, Денис Шмыгаль, Кабмин
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