Заседания украинского правительства опять могут открыть для журналистов

Практику закрытых заседаний правительства ввел в сентябре 2019 года предыдущий премьер Алексей Гончарук. Пресс-секретарь нового украинского премьера Дениса Шмыгаля Виктория Пода сказала, что Кабмин планирует сделать заседания частично открытыми.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания правительства для журналистов. Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, которая 11 марта присутствовала на заседании правительства.

"В ответ на обращение депутатов от ЕС о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседания КМУ для журналистов", – написала она.

Пресс-секретарь Шмыгаля Виктория Пода подтвердила "Стране", что этот вопрос прорабатывается.

"Мы работаем над этим. Будут открытые и закрытые части", – сказала она.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве рассказал, что сейчас в Кабмине думают, какую именно часть заседания сделать открытой для журналистов. По его словам, наиболее приемлемый вариант – проводить заседания, как во время премьерства Владимира Гройсмана, когда сначала была открытая часть, а затем шло рассмотрение вопросов за закрытой дверью.

Практику закрытых заседаний ввел в сентябре 2019 года предыдущий премьер Алексей Гончарук. Он объяснил свое решение тем, что работа правительства не должна превращаться в шоу. После каждого заседания о его итогах рассказывал Гончарук или кто-то из министров.

До этого заседания правительства частично были открытыми для прессы, они транслировались на канале Кабмина в YouTube.