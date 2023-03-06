Зеленский уволил ряд высокопоставленных сотрудников СБУ в центральном и двух региональных управлениях

Согласно указу президента №130/2023 с должности заместителя главы СБУ уволен Александр Якушев.

Согласно указу №131/2023 с должности начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ уволен Александр Провоторов.

Согласно указу №132/2023 с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ уволен Игорь Носко.

Кроме того, в соответствии с указами №133/2023 и №134/2023 с должностей руководителей управлений спецслужбы в Запорожской и Сумской областях уволены, соответственно, Борис Безрукий и Эдуард Федоров.

Сегодня же Зеленский также подписал указы о назначении Олега Храмова начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и Олега Красношапки начальником управления СБУ в Сумской области.

Соответствующие документы №135/2023 и №136/2023 также обнародованы на сайте украинского президента.