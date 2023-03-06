ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский уволил ряд высокопоставленных сотрудников СБУ в центральном и двух региональных управлениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент провел кадровые перестановки в СБУ
Президент провел кадровые перестановки в СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности нескольких руководящих сотрудников Службы безопасности Украины в центральном и двух региональных управлениях. Соответствующие указы главы государства опубликованы на его сайте.

Согласно указу президента №130/2023 с должности заместителя главы СБУ уволен Александр Якушев.

Согласно указу №131/2023 с должности начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ уволен Александр Провоторов.

Согласно указу №132/2023 с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ уволен Игорь Носко.

Кроме того, в соответствии с указами №133/2023 и №134/2023 с должностей руководителей управлений спецслужбы в Запорожской и Сумской областях уволены, соответственно, Борис Безрукий и Эдуард Федоров.

Сегодня же Зеленский также подписал указы о назначении Олега Храмова начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и Олега Красношапки начальником управления СБУ в Сумской области.

Соответствующие документы №135/2023 и №136/2023 также обнародованы на сайте украинского президента.

Теги: СБУ, Сумская область, Запорожская область, Владимир Зеленский, увольнение, Офис президента Украины, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Галина ГРИШИНА
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
Галина ГРИШИНА
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Галина ГРИШИНА
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
Галина ГРИШИНА
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
Галина ГРИШИНА
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть G
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (76175)
2
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (50450)
3
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (26850)
4
"Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей (9061)
5
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео (9053)
6
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (9010)
7
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео (8751)
8
"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой (8585)
 
 
 
 